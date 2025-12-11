حبس المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية ووالدته 4 أيام

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، بحبس المتهم بـ التعدي على معلم الإسماعيلية، هو ووالدته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التعدي على معلم داخل المدرسة

وكانت مدرسة المجاورة الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية، شهدت قيام شخص بالتعدي على معلم بالمدرسة، وأصابه بجرح قطعي في رأسه نتيجة التعدي بآلة حادة (مقص)، مدعيا أنه ولي أمر طالبة مقيدة بالصف الثاني بالمدرسة.

وكان أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، تفقد اليوم الخميس، مدرسة المجاورة الإعدادية بنات، التي شهدت بالأمس واقعة تعدي ولى أمر على معلم بمقص لمتابعة انضباط وانتظام الدراسة بها والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الاول.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عددا من الفصول الدراسية المختلفة وتناقش مع الطالبات حول مستوى التحصيل وابدي ارتياح لحضور الطالبات المميز.

تسجيل الغياب اليومي

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تسجيل الغياب اليومي ومتابعة تنفيذ الأنشطة التعليمية المختلفة إلى جانب الالتزام بالمنهج المقرر خلال الفصل الدراسي الأول.

وحرص وكيل الوزارة يرافقه علاء عنان مدير إدارة أبوصوير على الالتقاء بالمعلمين، مؤكدًا دعمه الكامل لهم وانه الوزارة لن تسمح بالمساس بكرامة المعلم.

وأضاف أنه يتابع لحظة بلحظة الإجراءات الخاصة بواقع التعدى علي المعلم وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة ضد ولي الأمر مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين.





وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أصدرت بيانا بشأن واقعة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير.

متابعة حالة المعلم المتعدى عليه

وقالت المديرية في بيانها أن أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يتابع الحالة الصحية للمعلم أحمد حسن عبد العزيز معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل التابعه لإدارة ابوصوير التعليمية.

وكلف وكيل الوزارة علاء عنان مدير الإدارة لمتابعة المعلم لحظة بلحظة والوقوف علي الحالة الصحية له وتقديم كافة أوجه الدعم له مشددا علي أن الواقعة تخضع للتحقيقات وبعد ضبط الجاني خاصة أن ما حدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين والأعراف.

ملابسات الواقعة

كان شخصا يدعى خالد ا. ع قد اقتحم يوم الأربعاء الماضي مدرسة المجاورة الإعدادية بنات وقام بالاعتداء بآلة حادة " مقص " حسب ما ورد في تقرير أمن المديرية.

مما تسبب في جروح في وجه المعلم حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة والتي ألقت القبض على الجاني وتحرير المحضر اللازم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم.



