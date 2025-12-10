محافظ الغربية يفتتح مدرسة التوفيق الإعدادية بالمحلة بتكلفة 21.6 مليون جنيه

18 حجم الخط

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة التوفيق الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية وذلك بحضور النائبة البرلمانية سامية توفيق والمهندسة سحر محمد عبد الحميد مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأزاح محافظ الغربية الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا ببدء تشغيل هذا الصرح التعليمي الذي يخدم قرية منشية السلام والقرى المجاورة بالمحلة الكبرى.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المشروع الذي يقام على مساحة 954.3 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليونًا و620 ألف جنيه ليضم 18 فصلًا دراسيًا مخصصًا للمرحلة الإعدادية بما يمثل إضافة قوية للمنشآت التعليمية بـ مركز المحلة ويسهم في استيعاب المزيد من الطلاب وتخفيف الكثافات داخل الفصول فضلًا عن رفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبناء الريف.

كما استمع المحافظ خلال جولته داخل المدرسة لشرح تفصيلي من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مكونات المبنى الجديد وأعمال التنفيذ والتجهيزات التي اشتملت على فصول دراسية حديثة معامل علمية مجهزة وغرف للأنشطة وملاعب مؤمنة توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب مع التأكيد على أن جميع الأعمال نُفذت وفق أعلى المعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالمستوى المتميز للتنفيذ موجهًا الشكر لـ وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية على الجهود المبذولة للانتهاء من المشروع بالجودة المطلوبة وفي التوقيت المحدد مؤكدًا أن تطوير العملية التعليمية وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع التعليم في قلب خطط التنمية الشاملة.

وشدد محافظ الغربية على أن افتتاح مدرسة التوفيق الإعدادية بنين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التعليمية وتطوير البنية التحتية للمدارس الريفية في إطار خطة متكاملة تعمل عليها المحافظة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها بما يتماشى مع رؤية الدولة للارتقاء بجودة التعليم وتخفيف الكثافات داخل الفصول بما يضمن توفير بيئة تعليمية حديثة تليق بالأجيال القادمة.

من جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مشيرًا إلى أن هذه المنشآت الجديدة تمثل نقلة نوعية في دعم العملية التعليمية داخل القرى والمراكز وتساهم في تخفيف الكثافات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب.

شهد الافتتاح مظاهر فرح واسعة من الأهالي والطلاب الذين أعربوا عن تقديرهم لافتتاح المدرسة الجديدة حيث قدم طلاب المدرسة فقرات فنية وكشفية احتفالًا بالحدث وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أكدوا أن هذا الصرح التعليمي الجديد يمثل خطوة حقيقية نحو تنمية القرية ودعم مستقبل أبنائها.

كما حرص محافظ الغربية على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب والعاملين بالمدرسة وسط أجواء احتفالية تعكس مدى رضا الأهالي عن الجهود المبذولة في توفير خدمات تعليمية تليق بأبناء عروس الدلتا وتعزز الانتماء المجتمعي وتفتح آفاقًا أوسع لمستقبل تعليمي أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.