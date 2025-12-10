نائب المحافظ يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح "مركز الإسماعيلية التجاري"

18 حجم الخط

أجرى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ورافقه اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مركز الإسماعيلية التجاري؛ للوقوف على اللمسات الأخيرة لاستعدادات الافتتاح الرسمي للمركز، المقرر خلال الأيام المقبلة.

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ تجهيزات المحال، وأعمال التشطيبات، ومناطق الخدمات، والتأكيد على توفير وسائل الأمان والسلامة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

ويُعد مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET ، أحد أهم المشروعات التي تستهدف دعم الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة، وفتح منافذ بيع للمناطق الصناعية بالمحافظة، ويضم ١١٧ محل يقدم منتجات متنوعة تشمل منتجات جلدية، أحذية، شنط، ملابس، ومنتجات يدوية، بما يوفر منصة موحدة للتجار ويمنح المواطنين مكانًا متكاملًا للتسوق بأسعار مناسبة.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أن المركز يمثل نقلة نوعية في تنشيط التجارة الداخلية، ومنصة تجارية جديدة تجمع التجار والمشتريين في مكان واحد ويُسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز موارد المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إنشاء بيئة تجارية حضارية تواكب التطوير الذي تشهده الإسماعيلية في مختلف القطاعات.

وشدد خلال الجولة على أهمية الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من كل الأعمال قبل موعد الافتتاح، استعدادًا لاستقبال الجمهور في صرح تجاري يليق بالمواطن الإسماعيلاوي.

شهدت الجولة حضور محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أمير عبدالله رئيس حي أول، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعددًا من ممثلي الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.