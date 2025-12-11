الخميس 11 ديسمبر 2025
أول ظهور لمعلم واقعة المقص بالإسماعيلية

ظهور المعلم المعتدي
ظهور المعلم المعتدي عليه بالإسماعيلية، فيتو
قام أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بزيارة لأحمد حسن عبد العزيز المعلم صاحب واقعة التعدي ب"المقص" للاطمئنان على حالته الصحية وكلف مدير الإدارة بمتابعه حالته الصحية حتى خروجه من المستشفى.  

نائب المحافظ يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح "مركز الإسماعيلية التجاري"

بعد واقعة "المقص"، وكيل التعليم بالإسماعيلية: لا مساس بكرامة المعلم (صور)

وأكد وكيل الوزارة للمعلم حرص الوزارة على سلامتة ودعمه، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع من تعدي عليه. 

وتفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، مدرسة المجاورة الإعدادية بنات، التي شهدت بالأمس واقعة تعدي ولى أمر على معلم بمقص، لمتابعة انضباط وانتظام الدراسة بها والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.  

تفقد فصول المدرسة 

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عددا من الفصول الدراسية المختلفة وتناقش مع الطالبات حول مستوى التحصيل وابدي ارتياح لحضور الطالبات المميز.

تسجيل الغياب اليومي 

وشدد وكيل الوزارة علي أهمية تسجيل الغياب اليومي ومتابعة تنفيذ الأنشطة التعليمية المختلفة إلى جانب الالتزام بالمنهج المقرر خلال الفصل الدراسي الأول.

وحرص وكيل الوزارة يرافقه علاء عنان مدير إدارة أبوصوير على الالتقاء بالمعلمين، مؤكدًا دعمه الكامل لهم وأن الوزارة لن تسمح بالمساس بكرامة المعلم.  

وأضاف أنه يتابع لحظة بلحظة الإجراءات الخاصة بواقع التعدى على المعلم وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة ضد ولي الأمر، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين. 

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أصدرت بيانا بشأن واقعة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير.    

ملابسات الواقعة 

وكان شخص يدعى خالد ا. ع قد اقتحم مدرسة المجاورة الإعدادية بنات وقام بالاعتداء بآلة حادة "مقص" حسب ما ورد في تقرير أمن المديرية.  

مما تسبب في جروح في وجه المعلم حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة والتي ألقت القبض على الجاني وتحرر المحضر اللازم بمركز ومدينة أبوصوير وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

