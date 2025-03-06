منطقة الإسماعيلية تحتفل بذكرى تأسيس الجامع الأزهر (فيديو وصور)

أجرت “فيتو” قبل قليل بثا مباشرا لتغطية الاحتفال السنوي للجامع الأزهر الشريف، والذى إقامته منطقة الإسماعيلية الأزهرية، في رحاب جامعة قناة السويس.

أبرز الحضور خلال الحفل

وشهد الحفل كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية.

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

بداية الحفل

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والذى رحب خلالها بالحضور وأكد على أن هذا الاحتفال السنوي الذي يحرص خلاله الأزهر الشريف على الاحتفال به كعيد له، والذى يحتفل به في السابع من رمضان من كل عام.

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

تصدي الأزهر الشريف للتطرف

وأضاف رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أن مؤسسة الأزهر الشريف تعد من المؤسسات الهامة التي اتبعت المنهج القويم استنادا على القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما يعد أساسا قويا للتصدي لكافة الأفكار الهامة والتطرف، وذلك من خلال تدريس المناهج التي تدرس بالمعاهد الأزهرية مع مواكبة العصر والتطور.

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

جانب من الاحتفال،فيتو

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية بذكرى نشأة جامع الأزهر الشريف (7 رمضان 361 ه‍ – 21 يونيه 972 م)، تحت عنوان "أكثر من ألف عام من العطاء"، وبمناسبة مرور أكثر من 1085 عام على إنشائه.

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