برشلونة يفوز على آينتراخت فرانكفورت 2-1 في ريمونتادا مثيرة بدوري أبطال أوروبا (صور)

برشلونة وآينتراخت،
برشلونة وآينتراخت، فيتو
دوري أبطال أوروبا، حقق فريق برشلونة فوزًا غاليًا على نظيره آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة لمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

 

أهداف مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت

جاء هدف آينتراخت فرانكفورت عن طريق أنسجار كناوف في الدقيقة 11، قبل أن يعود برشلونة في الشوط الثاني ويسجل هدفين عن طريق كوندي في الدقائق 50 و53.

تشكيل برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت  في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

 

موقف برشلونة وفرانكفورت في دوري الأبطال

كان برشلونة تعرض لهزيمة قاسية من تشيلسي الإنجليزي في الجولة الماضية بدوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتعرض برشلونة لهزيمتين خلال مرحلة الدوري، وتعادل في مباراة وحقق الفوز في مواجهتين، وفرانكفورت تعرض للهزيمة في 3 مبارايات بنفس المرحلة، وحقق الفوز في واحدة وتعادل بأخرى.

سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

توتنهام يقسو على سلافيا براج بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

ويملك برشلونة في رصيده بـ دوري الأبطال، 10 نقاط ويحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، أما آينتراخت فرانكفورت يتواجد بالمركز الـ30 ولديه 4 نقاط.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ 16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ 16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

