البحرين تفوز على السودان 3-1 ويودعان سويا كأس العرب

كأس العرب 2025، فاز منتخب البحرين على نظيره منتخب السودان، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في ختام مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ويتواجد منتخب السودان والبحرين، في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2025، مع منتخبات العراق والجزائر، اللذان تأهلا رسميا لربع النهائي.

فيما ودع السودان والبحرين البطولة بشكل رسمي.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025

1- الجزائر 7 نقاط.

2- العراق 6 نقاط.

3- البحرين 3 نقاط.

4- السودان نقطة.

القنوات الناقلة لكأس العرب 2025

كأس العرب 2025 ينقل مباشرة عبر القنوات التالية..

- قناة بي إن سبورت المفتوحة.

- قناة الكأس 2.

- قناة دبي الرياضية.

- قناة أبو ظبي الرياضية 2.

وكان منتخب السودان تعادل في لقاء الجولة الأولى مع الجزائر سلبيًا، وخسر في الجولة الثانية أمام العراق 2-0.

بينما منتخب البحرين، نال الهزيمة في المواجهتين الأولى والثانية أمام العراق والجزائر 2-1 و5-1 على الترتيب.

