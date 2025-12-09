الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آينتراخت فرانكفورت يتقدم على برشلونة 1-0 في الشوط الأول (صور)

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق آينتراخت فرانكفورت، على نظيره برشلونة بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة لمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

 

أهداف مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت

جاء هدف آينتراخت فرانكفورت عن طريق أنسجار كناوف في الدقيقة 11.

تشكيل برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت  في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

الصورة

موقف برشلونة وفرانكفورت في دوري الأبطال

كان برشلونة تعرض لهزيمة قاسية من تشيلسي الإنجليزي في الجولة الماضية بدوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتعرض برشلونة لهزيمتين خلال مرحلة الدوري، وتعادل في مباراة وحقق الفوز في مواجهتين، وفرانكفورت تعرض للهزيمة في 3 مبارايات بنفس المرحلة، وحقق الفوز في واحدة وتعادل بأخرى.

غزل المحلة يواجه العبور غدا استعدادا لـ فاركو في كأس عاصمة مصر

بايرن ميونخ يكتسح لشبونة 3-1 في دوري أبطال أوروبا

ويملك برشلونة في رصيده بـ دوري الأبطال، 7 نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، أما آينتراخت فرانكفورت يتواجد بالمركز 28 ولديه 4 نقاط.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ 16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ 16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة آينتراخت فرانكفورت دوري ابطال اوروبا نادي برشلونة برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت

مواد متعلقة

البحرين تفوز على السودان 3-1 ويودعان سويا كأس العرب

رسميا، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك

خوان بيزيرا يقود هجوم الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بكأس عاصمة مصر

حافلة فريق الزمالك تصل استاد المقاولون استعداد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية

نجم الزمالك السابق: النادي مر بظروف أصعب من الآن وعبد الشافي مكنش معاه فلوس البنزين

حسام البدري تفوق على طارق مصطفى، أهلي طرابلس بطلًا للسوبر الليبي على حساب بنغازي

مصدر داخل الزمالك: الـ25 مليون جنيه من هاني برزي قرض وليس تبرعًا

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

البنك الأهلي يكتسح بيراميدز 6-1 في كأس عاصمة مصر

غدا، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025

تنظيم الاتصالات يحذر من محاولات اختراق للهواتف المحمولة فى مصر (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر من السيول (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads