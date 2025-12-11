انتخابات النواب، إقبال كثيف على لجنة أحمد فتحي بالفيوم

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة أحمد فتحي الابتدائية بمركز طامية بالفيوم، إقبالا كثيفا من السيدات والرجال، خاصة المنتمين إلى حزب النور من أهالي قرية "منشأة الجمال"، بالدائرة الثالثة، الملغاة بحكم المحكمة الإدارية، وتضم مراكز " سنورس – سنهورـ طامية "، وينافس حزب النور في هذه الدائرة بالمرشح الدكتور حمادة سليمان.

من لهم حق الانتخاب بالدائرة الثالثة؟

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، ورغم هذا العدد الكبير من الناخبين، جاء الإقبال على اللجان محدودًا في بداية اليوم، حيث اقتصر الحضور على أعداد قليلة من المواطنين، مع ظهور تواجد بسيط لكبار السن، مقابل غياب واضح لفئة الشباب خلال الصباح.

ويسود الهدوء محيط اللجان داخل مدن وقرى الدائرة، وسط انتظام العمل داخل المقرات، ووجود تنظيم جيد لمسارات دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى توافر الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت طوال اليوم الانتخابي.

المتنافسون على مقاعد الدائرة

ويتنافس في الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، ومن المتوقع أن تشهد اللجان تكثيف أكثر للحضور لوجود مرشح من أبناء القرية التابعة لفديمين.

وكانت محافظة الفيوم قد أعدت اللجان لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال باقي اليوم الانتخابي.

