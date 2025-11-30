محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالزقازيق

18 حجم الخط

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحيي أول وثان ومركز الزقازيق، والتي تقدم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الواحد، وذلك لمتابعة إجراءات العمل والاطمئنان على سرعة إنهاء طلباتهم، وكذلك تعزيز التواصل المباشر معهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بمحافظة الشرقية.

الانتهاء من عدد كبير من طلبات التصالح

تابع المحافظ معدلات أداء العمل داخل المراكز والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، وتمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إنهاء عدد كبير من طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وكذلك رخص المحال وتراخيص الإعلانات.

ضرورة تواجد رؤساء الأحياء بأنفسهم بالمراكز التكنولوجية

شدد المحافظ على رئيس المركز ورئيسي حيي أول وثان الزقازيق بضرورة التواجد بأنفسهم على مدار اليوم لمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لإسراع الخطى في إنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت ممكن.

الاستماع إلى المترددين على المراكز

محافظ الشرقية استمع لعدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها بحل أي مشكلة فورًا وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون مؤكدًا حرصه على التيسير على المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لكافة مطالبهم.

كما كلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بمراجعة الطلب الذي تقدم به أحد المواطنين الخاص لاستخراج رخصة محل خاصة به موجهًا سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة لإنجاز طلبه في أسرع وقت ممكن.

متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي أهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.

المرافقون للمحافظ فى زيارته المفاجئة

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.