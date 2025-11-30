الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالزقازيق

محافظ الشرقية يفاجئ
محافظ الشرقية يفاجئ المراكزالتكنولوجية لخدمة المواطنين
18 حجم الخط

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحيي أول وثان ومركز الزقازيق، والتي تقدم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الواحد، وذلك لمتابعة إجراءات العمل والاطمئنان على سرعة إنهاء طلباتهم، وكذلك تعزيز التواصل المباشر معهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بمحافظة الشرقية.

من غرفة العمليات، محافظ الشرقية يؤكد انتظام فتح 1040 لجنة انتخابية دون تأخير

 الانتهاء من عدد كبير من طلبات التصالح 

تابع المحافظ معدلات أداء العمل داخل المراكز والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، وتمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إنهاء عدد كبير من طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وكذلك رخص المحال وتراخيص الإعلانات.

ضرورة تواجد رؤساء الأحياء بأنفسهم بالمراكز التكنولوجية 

شدد المحافظ على رئيس المركز ورئيسي حيي أول وثان الزقازيق بضرورة التواجد بأنفسهم على مدار اليوم لمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لإسراع الخطى في إنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت ممكن.

الاستماع إلى المترددين على المراكز

محافظ الشرقية استمع لعدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها بحل أي مشكلة فورًا وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون مؤكدًا حرصه على التيسير على المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لكافة مطالبهم.

كما كلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بمراجعة الطلب الذي تقدم به أحد المواطنين الخاص لاستخراج رخصة محل خاصة به موجهًا سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة لإنجاز طلبه في أسرع وقت ممكن.

متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية 

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي أهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.

محافظ الشرقية يوجه رسالة إلى المواطنين عقب تصويته في انتخابات النواب 2025 (صور)

المرافقون للمحافظ فى زيارته المفاجئة 

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجراءات العمل المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مركز الزقازيق روساء الاحياء خدمة المواطنين العاملين بالمراكز التكنولوجية

مواد متعلقة

من غرفة العمليات، محافظ الشرقية يؤكد انتظام فتح 1040 لجنة انتخابية دون تأخير

محافظ الشرقية يوجه رسالة إلى المواطنين عقب تصويته في انتخابات النواب 2025 (صور)

محافظ الشرقية يتابع انتخابات النواب ويشيد بوعي المواطنين (فيديو وصور)

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق القنايات

الأكثر قراءة

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

كأس مصر، تعادل فاركو وتليفونات بني سويف سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يتقدم على سانت إيلوا لوبوبو بهدف في الشوط الأول

فياريال يتقدم على ريال سوسيداد بهدف في الشوط الأول

الهلال السوداني يتعادل مع سانت إيلوي 1/1 في دوري أبطال إفريقيا

ترامب خدع العالم، أستاذ سياسة: أمريكا تمارس بلطجتها وتعيد نظام سيناريو الدكتاتور بينوشيه لفنزويلا

طريق الأهلي، فاركو يفوز على تليفونات بني سويف ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الزينة التي يجوز للنساء إظهارها

تفسير حلم البنك في المنام وعلاقته بالمرور بضائقة مالية

عباقرة ولكن مجهولون، "أحمد الأصفهاني" شيخ الحديث الشريف بمصر في وقته

المزيد
الجريدة الرسمية