محافظ الشرقية يوقف مسئولين بالزراعة ويخطر المحكمة التأديبية بالقرار

18 حجم الخط

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارا بإيقاف كل من "م. أ. أ"، مدير الجمعية الزراعية بقرية بني منصور التابعة للإدارة الزراعية بأولاد صقر، و"أ. ع. ع"، مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأولاد صقر، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإخطار المحكمة التأديبية بالقرار لاتخاذ شؤونها القانونية.

ثبوت الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية

وجاء القرار بعد ثبوت الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية قرية أسعد التابعة للوحدة المحلية ببني حسن بمركز ومدينة أولاد صقر، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع استمرار المخالفات.

محافظ الشرقية:"لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تقاعس داخل الجهاز الإداري للمحافظة، قائلا:"لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يتهاون في أداء واجبه الوظيفي، وسنواصل مواجهة جميع أشكال الفساد والتجاوزات التي تهدد سلامة الأراضي الزراعية وتمس الأمن الغذائي القومي."

القرار يستند إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار يستند إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية، وما ورد في مذكرة إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالإضافة إلى محاضر التحقيق رقم ٧٨٣ لسنة ٢٠٢٥ بديوان عام المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.