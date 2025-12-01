الإثنين 01 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الشرقية يوقف مسئولين بالزراعة ويخطر المحكمة التأديبية بالقرار

محافظ الشرقية المهندس
محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني،فيتو
 أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارا بإيقاف كل من "م. أ. أ"، مدير الجمعية الزراعية بقرية بني منصور التابعة للإدارة الزراعية بأولاد صقر، و"أ. ع. ع"، مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأولاد صقر، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإخطار المحكمة التأديبية بالقرار لاتخاذ شؤونها القانونية.

إزالة 219 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

ثبوت الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية

وجاء القرار بعد ثبوت الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية قرية أسعد التابعة للوحدة المحلية ببني حسن بمركز ومدينة أولاد صقر، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع استمرار المخالفات.

محافظ الشرقية:"لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تقاعس داخل الجهاز الإداري للمحافظة، قائلا:"لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يتهاون في أداء واجبه الوظيفي، وسنواصل مواجهة جميع أشكال الفساد والتجاوزات التي تهدد سلامة الأراضي الزراعية وتمس الأمن الغذائي القومي."

القرار يستند إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار يستند إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية، وما ورد في مذكرة إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالإضافة إلى محاضر التحقيق رقم ٧٨٣ لسنة ٢٠٢٥ بديوان عام المحافظة.

