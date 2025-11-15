هيئة البترول تحبط عمليات بيع 400 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء

18 حجم الخط

تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على التداول بالهيئة المصرية العامة للبترول من ضبط عدد من محطات الوقود المتورطة في الإتجار غير المشروع والتلاعب بكميات من المنتجات البترولية بلغت نحو 400 ألف لتر، وذلك في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية وبورسعيد.

جاء ذلك استمرارًا للدور الرقابي للهيئة في إحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتحرير المحاضر بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بمباحث التموين، وتحصيل الغرامات المالية المستحقة بقيمة تجاوزت 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحصيل 2.8 مليون جنيه فروق أسعار ناتجة عن التلاعب في المنتجات البترولية.

ضبط نقاط توزيع غير شرعية

فيما تم ضبط بؤرة بمنطقة الحسينية بمحافظة الشرقية بها (7) نقاط توزيع غير شرعية أو مرخصة قانونًا وطلمبات تموين وخزانات وقود بدون آية تراخيص أو موافقات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكذلك ضبط سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز تجارية تالفة وغير صالحة للتداول بنطاق محافظة دمياط وتم العودة بها لمصنع التعبئة وتفريغ الاسطوانات والزام القائمين على المصنع بالإصلاح او اعدام الاسطوانات التالفة، وجار تطبيق العقوبات اللازمة.

كما تم ضبط سيارة بمحافظة الشرقية محملة بكمية 3 طن زيوت مسترجعة بدون آية موافقات من الهيئة المصرية العامة للبترول وتم التحفظ عليها وتحرير محضر.

تفتيش مفاجئ علي 28 محطة بعدة محافظات

واستمرارًا لجولات التفتيش الدورية والتي شملت 28 محطة وقود بمحافظات القاهرة والقليوبيةوالإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والشرقية، وتم رصد مخالفات فنية منها سوء توزيع لأماكن لوحات الكهرباء وعشوائية الوصلات وعدم تأمينها وانتشار المخلفات واسطوانات البوتاجاز وما تمثله من خطورة داخل المحطات ووجود طفايات حريق منتهية الصلاحية كما تم تطهير صهاريج خزانات الوقود التي وجد بها نسبة مياه وتم مخاطبة شركات التسويق المعنية بكافة الملاحظات والمخالفات لسرعة التلافي.

