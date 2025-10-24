الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط محطتي وقود لبيعهما 19 طن سولار وبنزين مدعم في أسيوط

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطتي وقود بنطاق مركز أبنوب وحي شرق، لتجميع نحو 19 طن من السولار والبنزين المدعمين بقصد بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية.

ضبط محطة وقود بمركز أبنوب لتصرفها في كميات من السولار والبنزين 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية التي قادها خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، تمكنت من ضبط محطة وقود بمركز أبنوب لتصرفها في كمية بلغت 5864 لتر سولار و1396 لتر بنزين 80 دون وجه حق، كما تم ضبط محطة أخرى بحي شرق قامت بالتصرف في 9878 لتر بنزين 92 و1945 لتر بنزين 95 بالمخالفة للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مسؤولي المحطات المخالفة 

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مسؤولي تلك المحطات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في المواد البترولية أو استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، لضمان الانضباط في سوق الوقود والبوتاجاز وتوفيره للمواطنين بشكل منتظم بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو نقص مصطنع.

ضبط محطة وقود بأسيوط جمعت 85 طن سولار وبنزين بدون وجه حق

ضبط 7 محطات وقود بأسيوط جمعت 58.5 طن سولار وبنزين مدعم للتربح منها

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة خصصت غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، لسرعة التعامل مع أي بلاغات تتعلق بالمخالفات التموينية أو نقص المواد البترولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الأسواق التجارة الداخلية السوق السوداء السولار والبنزين الشكاوى الحكومية الموحدة الشكاوي الحكومية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المواد البترولية بنزين 80 بنزين 95 بنزين 92 رقم منظومة الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء محافظ أسيوط محافظة اسيوط منظومة الشكاوي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وكيل وزارة التموين باسيوط

مواد متعلقة

تسهيلات للرحلة الجوية الأسبوعية بين أسيوط والقاهرة تشمل أتوبيسا مكيفا ووجبة مجانية

استرداد 154 فدانا خلال حملة لإزالة 55 حالة تعد على الأراضي بأسيوط

مجلة "العلوم الهندسية" بجامعة أسيوط تحصد تصنيف Q2 عربيا في معامل التأثير "أرسيف"

جامعة أسيوط: 19 ألف طالب استفادوا من صندوق التكافل

تعليم أسيوط والأوقاف ينظمان لقاء تعريفيا بالمبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"

تعليم أسيوط يسلم كتبا جديدة لـ17 تلميذا من مصابي حادث التروسيكل (صور)

بالأسماء، مياه أسيوط تعلن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة محصل قارئ

ضبط لحوم فاسدة وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بأسيوط

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

المعاينة تكشف أسباب اشتعال النيران في سيارة ملاكي وتفحم قائدها بطريق السويس (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية