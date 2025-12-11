الخميس 11 ديسمبر 2025
حوادث

حجز المتهم بالتحرش بفتاة أثناء استقلالها سيارة بحدائق الأهرام

أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق متهم بالتحرش بفتاة في حدائق الأهرام، أثناء استقلالها سيارة سوزوكي يقودها المتهم لتوصيلها، 24 ساعة على ذمة التحريات. 

أقوال الفتاة أمام جهات التحقيق في واقعة اتهام سائق بالتحرش بها

وأفادت الفتاة فى أقوالها أمام جهات التحقيق أنه أثناء نزولها فوجئت بالسائق يتحرش بها مما دفعها لنهره الاستغاثة، وأضافت أن المتهم فر هاربا بسيارته عقب ارتكاب الجريمة، خشية ضبطه من جانب الأهالي.

تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود عيان لتحديد هوية السائق

وقام رجال المباحث بالجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود عيان، لتحديد هوية السائق، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

تفاصيل واقعة التحرش بفتاة في حدائق الأهرام 

البداية كانت بورد بلاغ لمباحث قسم شرطة الهرم، من فتاة اتهمت فيه سائق سيارة سوزوكي بالتحرش بها، أثناء توصيلها بحدائق الأهرام، وهروبه عقب ارتكابه الواقعة. 

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية السائق المتهم، والقبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

