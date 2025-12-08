الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

تحقيقات موسعة في مصرع سائق وموظف بحادث تصادم بالهرم

مصرع شخصين في حادث
مصرع شخصين في حادث تصادم
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع سائق وموظف في حادث تصادم بدائرة قسم الهرم، للوقوف على ملابسات الحادث. 

 

وكشفت التحقيقات أنه أثناء سير سيارة ميكروباص خاص برحلات قيادة سائق ٥٠ سنة، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ملاكى قيادة موظف ٤٠ سنة، نتج عن الحادث وفاة قائدي السيارتين. 

 

مصرع شخصين في حادث تصادم

 

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه مصرع شخصان في حادث تصادم بدائرة القسم. 

 

على الفور كلف العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم والرائد احمد عباده معاون المباحث والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

نيابة الجيزة قسم الهرم الهرم الجيزة

