حوادث

ضبط ألعاب نارية في حملة أمنية بالجيزة

حملة امنية بالجيزة،فيتو
تمكنت إدارة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على مالك محل متهم بالاتجار في كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث عثر بحوزته على أكثر من ٢٥٠ قطعة متنوعة في الأشكال والأحجام.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

حملة تموينية 

وعلى جانب آخر، شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تموينية مفاجئة على البدالين التموينيين بدوائر المراكز وأقسام الشرطة في المحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة تموينية، خلال حملة أمنية استهدفت، تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق والبدالين التموينيين.

وشملت المضبوطات، ٦ زجاجات زيت، و٦٦ كيس مكرونة، و٤ مخالفات لعدم وجود قائمة تشغيل، و٦مخالفات لعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، ومخالفتين غلق في مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق.

ضبط شخصين بحوزتهما 33 ألف قرص ترامادول خلال حملة أمنية بالصف

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

