ضبط ألعاب نارية في حملة أمنية بالجيزة

18 حجم الخط

تمكنت إدارة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على مالك محل متهم بالاتجار في كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث عثر بحوزته على أكثر من ٢٥٠ قطعة متنوعة في الأشكال والأحجام.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

حملة تموينية

وعلى جانب آخر، شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تموينية مفاجئة على البدالين التموينيين بدوائر المراكز وأقسام الشرطة في المحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة تموينية، خلال حملة أمنية استهدفت، تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق والبدالين التموينيين.



وشملت المضبوطات، ٦ زجاجات زيت، و٦٦ كيس مكرونة، و٤ مخالفات لعدم وجود قائمة تشغيل، و٦مخالفات لعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، ومخالفتين غلق في مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.