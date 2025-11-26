ضبط مدير شركة إنتاج فني تعمل دون ترخيص بالأهرام

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط المدير المسئول عن شركة إنتاج فني تعمل دون ترخيص داخل دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، في إطار جهود مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار شركة تضم استوديو تصوير ووحدات مونتاج تعتمد على أجهزة حاسب آلي محمّل عليها مصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على التصريحات اللازمة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت القوات مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، إضافة إلى استوديو تصوير لتسجيل البرامج ووحدة مونتاج كاملة التجهيز.

وبمواجهته اعترف بمسئوليته عن إدارة النشاط المخالف بالاشتراك مع مالك الشركة بهدف تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.