يقظة أمنية ومخالفات بالجملة في أول يوم إعادة لانتخابات النواب بالجيزة.. ضبط 8 متهمين بمحاولة شراء أصوات الناخبين

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، في أول يوم لإعادة انتخابات البرلمان المقررة ببعض الدوائر بمحافظة الجيزة، إحباط محاولات إجرامية لتعكير صفو العملية الانتخابية وشراء أصوات الناخبين بالجيزة.

وذلك من خلال تأمين الناخبين وضبط عدد من المتهمين الذين حاولوا تعكير صفو العملية الانتخابية على أنصار مرشح منافس وشراء أصوات الناخبين المترددين على اللجان الانتخابية لصالح أحد المرشحين.

تلك الوقائع التي كشفتها مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وقامت برصدها أجهزة الأمن وضبطت المتهمين الذين اعترفوا بجرائمهم، وتمت إحالتهم لجهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

منشأة القناطر

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة من ضبط شخصين "من أنصار أحد المرشحين" لقيامهما بالتعدي على ابن شقيق مرشح آخر محدثين إصابته بقرية المنصورية في إطار المنافسة الانتخابية.

وفي مركز أوسيم، أسفرت المتابعة الأمنية عن ضبط سيدة ظهرت بمقطع فيديو وهي تحشد مجموعة من الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين، وقد اعترفت بارتكاب الواقعة دعمًا للمرشح ذاته.

وفي الهرم ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص آخر بحوزته عدد من كروت الدعاية لمرشحين اثنين قبل توزيعها على الناخبين.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ظهر بمقطع فيديو أثناء تجميعه بطاقات شخصية لعدد من المواطنين، وبمواجهته أقر بجمعها من أقاربه للاستعلام عن لجانهم، نافيًا توجيههم للتصويت لمرشحين بعينهم.



كما تم ضبط شخص آخر ظهر بمقطع مصوّر أثناء جمع بطاقات ناخبين أمام إحدى اللجان لحثهم على التصويت لمرشح محدد، واعترف بارتكاب الواقعة دعمًا لأحد المرشحين.



وفي ذات الدائرة، ضبطت الخدمات الأمنية المكلفة بالتأمين أحد الأشخاص وبحوزته كروت دعاية انتخابية لمرشحين اثنين، كان يعتزم توزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحهما.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص ظهر فى مقطع فيديو أثناء توجيه الناخبين للتصويت لأحد المرشحين بالجيزة، وتبيّن أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم الأهرام، وقد اعترف بارتكاب الواقعة.

وفى دائرة قسم شرطة العمرانية، ضُبط أحد الأشخاص بمحيط إحدى اللجان وبحوزته مبالغ مالية، كان يعتزم توزيعها على بعض الناخبين نظير التصويت لأحد المرشحين.

