بسبب سوء الخدمات والنظافة، محافظ سوهاج يغضب من زيارة قرية تونس

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مفاجئة بقرية تونس التابعة لمركز سوهاج، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.



محافظ سوهاج يغضب من زيارة قرية تونس يسبب سوء الخدمات والنظافة

بدأ المحافظ الجولة بتفقد الوحدة الصحية بالقرية، ووجّه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر، كما تفقد عيادات وأقسام الوحدة والصيدلية، ووجه بتوفير أدوية الأطفال اللازمة، والتي تم توفيرها على الفور بالتنسيق مع مديرية الصحة.

كما تفقد المحافظ مبنى الوحدة القروية، ومكتب التموين، موجها بإعادة تأهيل وترميم مكتب التموين المتهالك، ثم تفقد مكتب التضامن الاجتماعي، والجمعية الزراعية، وتلاحظ له خلال الجولة تراكم ورد النيل والمخلفات بمصرف متفرع من الترعة الرئيسية بتونس وصولا لنجع شرف، وعلى الفور كلف بالتنسيق الفوري مع مديرية الري بالمحافظة والتطهير الفوري للمجرى.

محافظ سوهاج يوجه بتحسين مستوى الخدمات والنظافة والتطهير الفوري لمجرى ترعة تونس

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين من أهالي القرية، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها.



والتقى المحافظ أيضا خلال الجولة بعدد من أهالي قرية " سعد الله " المجاورة لقرية تونس، واستمع منهم إلى شكاواهم ومطالبهم، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بعقد اجتماع ميداني في القرية والوقوف على كافة المشكلات ومقترحات حلها، وإعداد تقرير فوري عن موقف مشروع الصرف الصحي بالقرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع البدء في رفع مستوى النظافة وتمهيد الطرق بالقرية، كما كلف بالتنسيق مع شركة المياه للتأكد من مدى صلاحية مياه الشرب للاستخدام.

كما تلاحظ المحافظ وجود تجمع للقمامة والمخلفات بأول طريق قرية " قلفاو "، موجها برفع المخلفات والقمامة فورا، وعمل ورديات للمرور الدوري ورفع المخلفات أولا بأول، كما وجه بمراجعة وبيان موقف عدد من المحال التجارية والبائكات التابعة للمحافظة بالمنطقة.

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

