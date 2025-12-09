جاهزية 48 مقرا انتخابيا و55 لجنة فرعية لانتخابات النواب بالبلينا في سوهاج غدا

18 حجم الخط

أعلنت محافظة سوهاج عن جاهزية عدد 48 مقرا انتخابيا و55 لجنة فرعية بالدائرة السابعة الملغاة بقرار من القضاء الإدارى بالمرحلة الأولى بمركز ومدينة البلينا، لاستقبال 354 ألفا و447 ناخبا ممن لهم حق التصويت في دائرة البلينا بانتخابات مجلس النواب 2025م، والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، بمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم للعملية الانتخابية بالبلينا.

وأكد المحافظ أن المقار الانتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية والفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة والربط مع مركز السيطرة بالوزارة، مؤكدا على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية.

وأشار إلى ضرورة الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية،وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس خاصة كبار السن، وكذا التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان الانتخابية، وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان.

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع العناصر المشاركة من قضاة، وقوات تأمين، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

