رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدولي الأول لتسويق مخرجات البحوث

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعرض الدولي الأول لتسويق مخرجات البحوث 2025، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف مصر الفعاليات الدولية للمرة الأولى من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

محاور المعرض الدولي الأول لتسويق مخرجات البحوث 2025

وتشمل الفعاليات أربعة أحداث رئيسية تمثل حدثًا دوليًّا غير مسبوق، وهي:

1- المؤتمر الثلاثي السنوي لهيئة الشراكة بين الأكاديميات 2025  والذي يُعقد ضمن أعمال اجتماع الجمعية العمومية للهيئة لعام 2025، بمشاركة 84 أكاديمية وطنية من مختلف قارات العالم.

2- اجتماع الجمعية العمومية لهيئة الشراكة بين الأكاديميات.

اجتماع دولي رفيع المستوى يُناقش أولويات البحث والابتكار عالميًا، ويعزز دور مصر كدولة محورية في منظومة التعاون العلمي الدولي.

3- انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث "IRCexpo 2025"، وهو أكبر منصة مصرية وإقليمية لعرض وتسويق التكنولوجيا والابتكارات وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة والمجتمع، بمشاركة دولية واسعة ومؤسسات صناعية وبحثية من مختلف أنحاء العالم.

4- الإعلان الرسمي عن نتائج تقييم مسابقة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

