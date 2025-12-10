الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجامعة الألمانية بالقاهرة وقضايا الدولة توقعان بروتوكول تعاون لإعداد الكوادر القانونية

تعاون بين الجامعة
تعاون بين الجامعة الألمانية وهيئة قضايا الدولة
18 حجم الخط
ads

شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، حيث استقبل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة في حضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، الدكتور طارق رياض أستاذ القانون بالجامعة وعدد من قيادات أعضاء هيئة قضايا الدولة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

 

حماية مصالح الدولة المصرية في كافة المنازعات القضائية الداخلية والخارجية

وأكد الدكتور أشرف منصور،أن هيئة قضايا الدولة مؤسسة وطنية راسخة مثل هيئة امتد عطاؤها على مدار قرن ونصف في صون الحقوق وحماية مصالح الدولة المصرية في  المنازعات القضائية الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن هذا التعاون يأتي  تزامنًا مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها ما يمثل تجسيدا تاريخًا مشرفًا ومكانة رفيعة نقدرها جميعًا،  متقدمًا بخالص التهاني للمستشار الدكتور حسين مدكور وجميع أعضاء الهيئة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

تعزيز المهارات القانونية الحديثة ودعم التحول الرقمي 

وتابع منصور، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الجامعة الألمانية بالقاهرة بدعم مؤسسات الدولة امتدادًا لدورها التنموي والمجتمعي الملموس بكافة ربوع مصر من شمالها إلى جنوبها ومن  شرقها إلى غربها، لافتا إلى أن الجامعة ساهمت في تنفيذ الهوية البصرية للمحافظات، ودعم النابغين والمتفوقين بمنح دراسية لأوائل محافظات الجمهورية، مؤكدًا ان الجامعة الألمانية تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الأكاديمية والبحثية فى خدمة هذا التعاون البناء مع هيئة قضايا الدولة بما يسهم فى تعزيز المهارات القانونية الحديثة، ودعم التحول الرقمي، وتبادل الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

وأوضح أن الجامعة تسعى لشراكات تصنع مستقبل التعليم القانوني، مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع واحدة من أعرق الهيئات القانونية في مصر تمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والهيئات الوطنية بما يخدم الدولة المصرية حاضرها ومستقبلها.

ولفت منصور ان هذا التعاون يمثل إضافة محورية للجامعة، ولا سيما كلية الحقوق والدراسات القانونية إحدى الكليات الصاعدة بقوة على المستوى الأكاديمي والبحثي، فسوف يساهم هذا التعاون في دعم الكلية فى بناء كوادر قانونية مؤهلة قادرة على العمل في مؤسسات الدولة والقطاعات الاستراتيجية.

دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، ان الهيئة تحتفل في شهر يناير من العام القادم بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشائها، ففي عام 1876، وُضعت نواة هذه الهيئة التي التزمت منذ لحظة تأسيسها بواجب جسيم، هو الدفاع عن المال العام وحماية حقوق الدولة المصرية في الداخل والخارج، لتبقى على مدى قرن ونصف درعًا واقيًا لمقدرات الشعب المصري وسيادة الدولة، مدللًا على ذلك بدورها عبر التاريخ في حماية الممتلكات العامة والتراث القومي منها الدفاع القانوني الناجح عن مقبرة توت عنخ امون ومقتنياتها المتواجدة حاليًا في المتحف المصري الكبير وهي مسؤلية تعكس أهمية وجود كوادر قانونية مدربة وقادرة على حماية حقوق الدولة مثلما دافعت الهيئة عن حقوق الدولة في قضايا كبرى منها قناة السويس وغيرها، وهذا البروتكول يمثل امتداد لمسيرة الهيئة في خدمة الوطن من خلال اعداد جيل جديد من القانونين المتميزين.

وأضاف مدكور أن شراكة هيئة قضايا الدولة مع الجامعة الألمانية ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل هي استثمار في المستقبل، واستكمال لمسيرة الـمائة وخمسين عامًا الماضية، وبناء لجسر يربط بين التراث القانوني العريق والتطلعات التعليمية الحديثة لخدمة الدولة المصرية، مؤكدًا ان الجامعة الالمانية تعد شريكًا أساسيًا يمكن من خلاله تعزيز أواصر التعاون في مجالات عديدة، مثل عقد البرامج التدريبية المشتركة وإعداد الكوادر القانونية المتخصصة، وكذلك التعاون في مجال البحث العلمي القانوني، خاصة في المجالات التقنية والقانون الدولي، لافتًا ان  هيئة قضايا الدولة تفتح أبوابها لاستقبال خريجي الجامعة الألمانية من الكفاءات المتميزة، للانضمام إلى فريق عملها والمساهمة في أداء مهامها بكفاءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة الألمانية بالقاهرة هيئة قضايا الدولة الهوية البصرية التحول الرقمي كلية الحقوق مقبرة توت عنخ امون المتحف المصري الكبير قناة السويس

مواد متعلقة

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ وزير الرياضة بانتخابه رئيسا للجنة الحكومية الدولية باليونسكو

توجيه من رئيس جامعة بنها بشأن منظومة اختبارات التحول الرقمي

توقيع مذكرة لتعزيز التعاون بين الجامعة الألمانية بالقاهرة والبرلمان العربى

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

إصابة رئيس لجنة فرعية بحالة إغماء فى انتخابات مجلس النواب بأسوان

4 أسباب وراء اختيار مطار الغردقة لتطبيق أول تجربة للقطاع الخاص

بعد قليل، الإدارية العليا تصدر حكمها في 257 طعنا على انتخابات النواب

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads