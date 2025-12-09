قصر العيني يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الطالب المثالي بجامعة القاهرة

18 حجم الخط

حققَت كلية طب قصر العيني مراكز متقدمة في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين للعام الجامعي 2025/2026 على مستوى جامعة القاهرة، حيث حصلت الطالبة تسنيم صلاح الدين (الفرقة الرابعة) على المركز الأول، وحصل الطالب أحمد علاء جودة (الفرقة الخامسة) على المركز الثاني، في إنجاز يعكس تميّز منظومة التعليم والأنشطة الطلابية بالكلية.

ويُعدّ هذا التمثيل علامة بارزة هذا العام؛ إذ يأتي حصول الطالبة على المركز الأول والطالب على المركز الثاني من كلية واحدة، ما يبرز قوة وكفاءة طلاب قصر العيني وطبيعة البيئة الداعمة التي تقدمها الكلية لكافة طلابها دون استثناء.

وجدير بالذكر أن كلية طب قصر العيني قد اختارت الطالبين مسبقًا ضمن مسابقتها الداخلية للطالب المثالي، من خلال لجنة برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور أحمد سليمان، الدكتورة نادين علاء الدين شريف، الدكتورة جيهان أبو الفتوح، والدكتورة أمل محمد بدر، وذلك وفقًا للمعايير التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات.

وفي تهنئته للطلاب، أعرب الدكتور حسام صلاح مراد عن اعتزازه العميق بهذا التمثيل المشرّف، مؤكّدًا أن تفوّق طلاب قصر العيني في مراكز متقدمة على مستوى الجامعة ليس حدثًا عابرًا، بل دليل واضح على جودة البيئة التعليمية بالكلية، وعلى قدرة طلابها على تحقيق الريادة أينما وُجدوا.

وذكر أن “هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر للكلية والجامعة معًا، لأن تميّز طالب وطالبة من قصر العيني في وقت واحد، وفي مسابقة تقوم على معايير دقيقة تشمل التفوّق العلمي والسلوك والمهارات الشخصية، يعكس شخصية طالب قصر العيني الحقيقي”.

أهمية الاستثمار في الطلاب ودعمهم

وأضاف أن الكلية تؤمن بأن الاستثمار في طلابها هو أساس تقدّمها، وأنها مستمرة في دعمهم على كل المستويات—الأكاديمية، والبحثية، والمهارية—ليكونوا قادرين على خدمة المجتمع والوطن بكفاءة واقتدار.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة حنان مبارك بجهود جميع الطلاب الذين شاركوا في المسابقة داخل الكلية، مؤكدة أن ما حققه الفائزان على مستوى الجامعة هو امتداد طبيعي لالتزامهما وأخلاقهما وتميّزهما الأكاديمي والمهاري، وأن فوزهما يعبر عن قوّة عملية التقييم داخل الكلية وتوافقها مع معايير المجلس الأعلى للجامعات.

