أخبار مصر

طلاب قصر العيني يحصدون مراكز متقدمة بأنشطة ومسابقات جامعة القاهرة

حقق طلاب كلية طب قصر العيني إنجازات مميزة في مسابقات وأنشطة جامعة القاهرة للعام الجامعي 2025 /2026، بحصولهم على عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجامعة في الرياضات الفردية والجماعية والأنشطة الطلابية، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وحصد فريق طلاب الكلية في الكرة الطائرة المركز الأول على مستوى الجامعة، كما فاز الطالب فراس تامر مسعد بالمركز الأول في وزن 90 كجم في الملاكمة، والطالب عبد الرحمن فؤاد عبد المنعم بالمركز الأول في التايكوندو، فيما أحرزت الطالبة رؤى أحمد صلاح المركز الأول «فردي طالبات» في تنس الطاولة.

وفي المراكز الثانية، حقق الطالب أحمد ضياء الدين مرسي المركز الثاني «طلبة» في المصارعة، والطالب أمير زاهر محمد المركز الثاني «طلبة» في الجودو.

مراكز متقدمة لطلاب قصر العيني في مسابقات جامعة القاهرة 

أما المراكز الثالثة على مستوى الجامعة فحققها عدد من طلاب الكلية؛ حيث فاز الطالب مينا سمير منير في الكاراتيه «طلبة»، والطالب محمد أحمد محمود في الألعاب الإلكترونية، والطالب زياد مصطفى محمد في مصارعة الذراعين لوزن 100 كجم مفتوح، إلى جانب فوز الطالبة لينة محمد محمود بالمركز الثالث «فردي طالبات» في كرة السرعة، والطالبة سارة رائد فتحي بالمركز الثالث «فردي طالبات» في تنس الطاولة، كما حصل الطالبان عمر مجدي أحمد وعبد الله رشدي على المركز الثالث في منافسات الملاكمة لأوزان 55 و65 كجم.

وحققت الطالبة ملك ناجي – الفرقة الأولى – إنجازًا دوليًا مميزًا بحصدها الميدالية الفضية في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه – إيطاليا، لتضيف تتويجًا جديدًا لرصيد طلاب قصر العيني على المستويين المحلي والدولي.

وتقدّمت إدارة الكلية بخالص التهنئة للطلاب الفائزين في مختلف الأنشطة، مؤكدة أن هذه النتائج تأتي ثمرة لدعم الكلية والجامعة المستمر للأنشطة الطلابية، وحرصهما على صقل مواهب طلاب قصر العيني في شتى المجالات، بما يرسخ مكانة كلية طب قصر العيني كصرح علمي وطلابي رائد داخل جامعة القاهرة، وأن مشاركة الكلية في أولمبياد الجامعة للعامين 2025 و2026 تُعكس حرصها الدائم على تعزيز التفاعل الطلابي والتميز الرياضي والعلمي.

