جامعة القاهرة والتنمية المحلية تطلقان شراكة استراتيجية لبناء قدرات الإدارة وتطوير التدريب

استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والتدريبية والتنموية، وذلك في إطار دور الجامعة كبيت خبرة وطني يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التجارة بجامعة القاهرة ومركز سقارة للتنمية المحلية، لتطوير وتأهيل كوادر الإدارة المحلية وتنفيذ برامج تدريب متقدمة تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من: د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.لبنى فريد عميدة كلية التجارة، ود.عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، ود.محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة.

تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وتوظيف قدراتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع وبناء كوادر قادرة على قيادة جهود التنمية في المحافظات.

وأضاف أن جامعة القاهرة مستعدة لتسخير إمكانات كلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية لدعم خطط وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والمشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية، إلى جانب تنظيم القوافل الصحية والتوعوية في مختلف المناطق.

من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها للتعاون مع جامعة القاهرة، مؤكدة أن مركز سقارة للتنمية المحلية يعد منصة تدريبية وطنية مهمة، وأن التعاون مع كلية التجارة سيسهم في تطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى حرص الوزارة على الانفتاح على الجامعات، وفي مقدمتها جامعة القاهرة، للاستفادة من الخبرات العلمية، ومخرجات البحوث، ومشروعات التخرج التي تقدم حلولًا مبتكرة لقضايا التنمية المحلية والبيئة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة لبنى فريد عميدة كلية التجارة استعداد الكلية لتوفير الخبراء والكوادر الأكاديمية والإدارية المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية وفق أحدث المناهج العلمية، وبما يدعم خطط التطوير الحكومية وأهداف التنمية المحلية.

فيما أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أن التعاون مع جامعة القاهرة يمثل قيمة مضافة لجهود الوزارة في تأهيل القيادات المحلية في المحافظات، من خلال برامج تدريبية شاملة ومتكاملة تواكب متطلبات الإدارة العصرية.

ويستهدف البروتوكول المبرم تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مشتركة للعاملين في الإدارة المحلية، وتطوير المحتوى التدريبي الحالي بمركز سقارة وتصميم برامج جديدة متقدمة، وتبادل الخبرات والكوادر الأكاديمية والمهنية بين الجانبين، واستخدام البنية التحتية التدريبية لكلية التجارة لدعم الأنشطة والاختبارات وورش العمل، فضلا عن تنفيذ أنشطة وفعاليات مجتمعية وتثقيفية مشتركة في مجالات التنمية المحلية والحضرية.

