رئيس جامعة العاصمة: تغيير اسم الجامعة فرض تطويرا شاملا في الهوية والأداء

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا)، عن أبرز التحديات التي واجهت الجامعة عقب صدور القرار الجمهوري بتغيير اسمها، مؤكدًا أن عملية التحول لم تكن سهلة وتتطلب جهودًا متواصلة على المستويين الإداري والتقني.

وقال قنديل إن من أكبر التحديات التي واجهتهم تغيير المكاتبات الرسمية لما يتطلبه ذلك من وقت وتكلفة، إلى جانب ضرورة مخاطبة جهات التصنيف الدولي لتعديل اسم الجامعة لديها، مشيرًا إلى أنه اكتشف وجود أكثر من طريقة لكتابة اسم الجامعة القديم في الوثائق المعتمدة، وهو ما استدعى البدء في خطوات عاجلة لتوحيد وتعديل كل السجلات.

وأوضح رئيس الجامعة أن التقدم في وسائل الاتصال ساعد الجامعة على تسريع وتسهيل انتشار الاسم الجديد، لافتًا إلى أن إرسال خطابات رسمية للتصنيفات الدولية مرفقة بالقرار الجمهوري يعزز من اعتماد الاسم الجديد، على أن تظهر آثاره في التصنيفات بداية من العام القادم.

وأكد قنديل أنه تم وضع خطة كاملة لتغيير الأوراق الثبوتية والتعاقدات الخاصة بالجامعة، تنفيذًا لنص القرار الجمهوري الذي أقر باستبدال اسم جامعة حلوان بالاسم الجديد أينما وُجد.

شكل جديد وهوية جديدة للجامعة

وأشار إلى أن تغيير الاسم يفرض على الجامعة شكلًا وهوية جديدة، وتطويرًا تكنولوجيًا شاملًا، وتحسينًا في مستوى الأداء بما يتماشى مع وتيرة التطور السريع بالعاصمة الإدارية.

وقال: "نحن نسارع الخطى في تنفيذ الإجراءات لأن الوقت بالنسبة لنا استثمار مهم."

وأضاف قنديل أن الجامعة تابعت آراء الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت الصورة الذهنية لديهم عن "جامعة حلوان" مرتبطة بصعوبة الوصول إلى مقرها لبعد المسافة، بينما أصبح الوصول إلى العاصمة الإدارية أسهل بفضل الطرق والمحاور الحديثة، إذ يمكن قطع المسافة في نحو 35 دقيقة فقط، مقابل ما لا يقل عن ساعة للوصول إلى أحد أفرع الجامعة بالزمالك.

واختتم قائلًا إن تغيير الاسم يتوافق مع حجم التطور الذي تشهده العاصمة الجديدة، ويعكس الطموح في بناء هوية جامعية حديثة.

