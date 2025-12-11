عبد الرؤوف يرفض رحيل عواد عن الزمالك لهذا السبب

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدير الفني أحمد عبد الرؤوف اتخذ قرارًا واضحًا وحاسمًا بشأن مستقبل حارس مرمى الفريق محمد عواد، مؤكدًا أنه يتمسك ببقائه ويرفض فكرة رحيله نهائيًا في انتقالات يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن عبد الرؤوف يعتبر عواد أحد الأعمدة الأساسية داخل الفريق الأبيض، ليس فقط داخل الملعب، بل أيضًا كعنصر يمتلك خبرة كبيرة ويستطيع توجيه اللاعبين الشباب.

تقييم فني إيجابي

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني لفريق الزمالك أجرى تقييمًا شاملًا لكل لاعبي الفريق، وأن عواد جاء ضمن اللاعبين الذين حصلوا على تقييم مرتفع، خاصة في ظل التزامه في التدريبات وتحسن مستواه خلال المباريات الأخيرة.

وأكد أن الجهاز الفني يرى أن رحيل عواد سيخلق أزمة كبيرة في مركز حراسة المرمى، خاصة أن الفريق يخوض مباريات صعبة في الدوري وكأس مصر، مما يجعل الاستغناء عن أي حارس ذو خبرة قرارًا غير منطقي.

عروض خارجية لم تغير موقف الزمالك

وأشار المصدر إلى أن الحارس تلقى بالفعل أكثر من عرض محلي وخليجي خلال الفترة الماضية، بعضها مغرٍ من الناحية المالية، إلا أن قرار الجهاز الفني حسم الأمر تمامًا.

وأكد أن الإدارة أبلغت الحارس بتمسك المدير الفني به، وأنه جزء من خطة الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل.

استقرار داخل الفريق

ويرى الجهاز الفني أن محمد عواد يمتلك القدرة على تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة، وأن بقاءه يمثل عنصرًا مهمًا في استقرار غرفة الملابس، خاصة في ظل علاقته المميزة مع اللاعبين.

وشدد المصدر على أن المدير الفني يرغب في الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق وعدم السماح برحيل أي لاعب مؤثر إلا مع وجود بديل قوي.

