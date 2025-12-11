الخميس 11 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال ساعات

سقوط أمطار
سقوط أمطار
تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق من شمال سيناء" رفح، العريش "يصاحبها فرص لسقوط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة رعدية تصل لحد السيول.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية  أنه قد يصاحب السحب الرعدية سقوط لحبات البرد ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط على بعض المناطق وضربات للبرق مع السحب الرعد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس. 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية 

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  8

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

