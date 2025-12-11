الخميس 11 ديسمبر 2025
القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لغرفة متابعة الانتخابات بالدوائر الملغاة

المجلس القومي للمرأة، فيتو
أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار تقرير اليوم الأول لغرفة العمليات المركزية بالمجلس لانتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس وبإشراف الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.

حيث أكدت الدكتورة رشا مهدي، على تزايد مؤشرات مشاركة المرأة في إدارة العمل باللجان الانتخابية، ما يدل على دور المرأة الهام في دعم العملية الانتخابية، فضلًا عن مشاركة الشرطة النسائية في تأمين المقار الانتخابية في أغلب محافظات الإعادة، كما تم العمل على حل عدد من الشكاوى التي وردت إلى مكتب شكاوى المجلس في الغرفة وبالمحافظات حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلاسة سير العملية الانتخابية.

غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب

فيما أشارت الأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الحملات والتوعية إلى أنه تم تهيئة أماكن الانتظار بطريقة آمنة، كما تم توفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أنه قد تم بدء التصويت اليوم فى الثلاثين دائرة انتخابية الملغاة بأحكام قضائية فى 10 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث شملت المحافظات أسيوط والإسكندرية والفيوم والجيزة والبحيرة وسوهاج والمنيا والوادي الجديد والأقصر وأسوان بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

محافظ الأقصر يتفقد لجان الانتخابات بمدرستي الزناقطة ووادي الملكات

محافظ أسوان يتابع سير الانتخابات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية (صور)

المجلس القومي للمرأة انتخابات مجلس النواب الدوائر الملغاة المستشارة أمل عمار مشاركة المرأة الدكتورة رشا مهدي

