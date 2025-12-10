رغم سوء الأحوال الجوية، إقبال متوسط من الناخبين على لجنة الرحمانية في الإسكندرية

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة الرحمانية الابتدائية شرق الإسكندرية، إقبال متوسطا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بدائرة المنتزة خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وذلك على الرغم من سوء الأحوال الجوية بالمحافظة.

وحرص الناخبون على التواجد أمام اللجان برفقة أبنائهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية وسط تواجد قيادات مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتيسر دخول الناخبين.

وكان الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أجرى اليوم، جولة ميدانية موسعة داخل مدرسة الرحمانية الابتدائية التابعة لإدارة المنتزة ثان التعليمية، بمنطقة الإصلاح – عزبة الرحامنة (الملاحة – قسم شرطة المنتزة ثالث)، وذلك لمتابعة انطلاق أول أيام إعادة انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى على مدار يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية ومشاركة فعالة للمواطنين.

وخلال جولته؛ تفقد محافظ الإسكندرية مستوى جاهزية اللجان واستقبالها للناخبين، واطمأن على سهولة حركة دخول وخروج المواطنين، مع التأكيد على توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، كما أشاد بحرص المواطنين على المشاركة، والتنظيم داخل اللجان، والذي يعكس تعاونًا واضحًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن لجان دائرة المنتزة تعمل بكفاءة واستعداد كامل لاستقبال الناخبين، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تشهد حالة من الترقب الإيجابي التي تعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، وشدد على أن الدولة تعمل بمنتهى الشفافية والوضوح لضمان حقوق المواطنين.

كما أوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة تطبق بدقة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، ووجّه القيادات التنفيذية بسرعة التعامل مع أي مستجدات لضمان بيئة انتخابية آمنة ومنظمة وسهلة الإجراءات، مشددًا على أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي لضمان أعلى درجات الانضباط في سير العملية.

وفي هذا السياق، أشار محافظ الإسكندرية إلى أن حالة الطقس اليوم أفضل من الأمس، ومن المتوقع أن تتحسن بصورة أكبر غدًا وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وأكد أن الإسكندرية تمتلك الإمكانيات اللازمة للتعامل مع تأثيرات الأمطار بفضل ما حققته الحكومة من إمكانيات للتعامل مع الأمطار، وما تم تنفيذه من أربع مراحل ضمن إستراتيجية إدارة مياه الأمطار بالمحافظة، ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية تتواصل بشكل لحظي مع هيئة الأرصاد لمتابعة تطورات الطقس أولًا بأول، بما يضمن التعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن غرف العمليات في أحياء المنتزة أول وثان تعمل على مدار الساعة، وتتواصل مباشرة مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات طوال يومي الانتخابات.

الجدير بالذكر؛ أن العملية الانتخابية تُجرى في دائرة المنتزة التي تضم لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا داخل نطاق أقسام شرطة المنتزة أول وثان وثالث.

