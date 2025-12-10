غرفة متابعة انتخابات مجلس النواب بالصحفيين: لا شكاوى في اليوم الأول

18 حجم الخط

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن غرفة عمليات النقابة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025م، لم تتلق أية شكاوى من الزملاء الصحفيين في اليوم الأول لتغطية سير العملية الانتخابية في الـ 30 دائرة الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا في 10 محافظات بالمرحلة الأولى.



غرفة عمليات نقابة الصحفيين

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن غرفة العمليات تتابع أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025م، وتتلقى أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية، وتعمل الغرفة على مدار الساعة بدايةً من 10 نوفمبر الماضي، الذي شهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل للمرحلة الأولى، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات للمرحلة الثانية.



وأهابت نقابة الصحفيين بالجهات التنفذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها، وعدم التعرض لهم، أو منعهم من أداء عملهم المكلفين به، كما تهيب بالهيئة الوطنية للانتخابات تمكين الزملاء الصحفيين الحاصلين على تصاريح رسمية من دخول اللجان الفرعية وممارسة عملهم، والسماح للزملاء الصحفيين الحاصلين على تصاريح لتغطية عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

