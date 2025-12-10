الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظ الأقصر يتفقد لجان الانتخابات بمدرستي الزناقطة ووادي الملكات

أثناء الجولة
أثناء الجولة
تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر عددًا من اللجان الانتخابية بالمحافظة، في إطار متابعة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

انتخابات مجلس النواب الأقصر 

تفقد المحافظ لجنة رقم ٣٦ بمدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة، ورافقه خلال الجولة اللواء دكتور علي الشرابي، وحضر فضيلة الشيخ أحمد مرتضى رائد ساحة المرتضى لمتابعة سير العملية الانتخابية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.

عقب ذلك توجه محافظ الأقصر إلى لجنة رقم ٣٠ بمدرسة وادي الملكات الابتدائية المشتركة، بحضور الدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حيث اطمأن على تيسير إجراءات التصويت وتوفير كافة السبل للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

 

متابعة سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والمدن، لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، مشيدًا بدور الجهات الأمنية والتنفيذية في توفير الأجواء المناسبة داخل وخارج اللجان.

 

أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري

وأشار المحافظ إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، بما يعكس الوعي الوطني لدى أبناء المحافظة وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية.

 

 

 

 

