أسباب دهون الكبد ومخاطر الإصابة بها وطرق علاجها

أسباب دهون الكبد، دهون الكبد من الإصابات الشائعة الحدوث فى وقتنا الحالى نتيجة العادات الغذائية الخاطئة حيث الاعتماد على المقليات والوجبات السريعة.

وأسباب دهون الكبد، عديدة ويجب التنبه لها وعلاجها سريعا حتى لا تؤثر على صحة الكبد وتحدث مضاعفات خطيرة تهدد الصحة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن دهون الكبد أو ما يعرف بـ مرض الكبد الدهني هي حالة تتراكم فيها الدهون داخل خلايا الكبد بنسبة تزيد عن 5–10% من وزن الكبد، في البداية قد تكون الحالة بسيطة ولا تسبب مشاكل، ولكن مع الإهمال يمكن أن تتطور إلى التهابات وتليف في الكبد.

أسباب دهون الكبد

وأضاف العوضي، أن دهون الكبد قد تحدث لأسباب متعددة، أبرزها:

السمنة وزيادة الوزن، حيث أن تراكم الدهون بالجسم يزيد احتمالية تراكمها أيضًا في الكبد.

الإفراط في تناول السكريات، والكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض، الحلويات، المشروبات الغازية.

الإكثار من الدهون الضارة، خاصة الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الوجبات السريعة والمقليات.

الإفراط في تناول الكحول في حالة الكبد الدهني الكحولي.

الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.

قلة النشاط البدني، مما يقلل من حرق الدهون ويزيد تراكمها.

بعض الأدوية، مثل الكورتيكوستيرويدات وبعض أدوية القلب.

أعراض دهون الكبد

وتابع، أنه في المراحل المبكرة، غالبا لا تظهر أعراض واضحة للكبد الدهنى، ولهذا يكتشف المرض بالصدفة أثناء الفحوصات، لكن في الحالات المتقدمة قد تظهر بعض الأعراض، منها:-

الشعور بالإرهاق والضعف العام.

آلام أو ثقل في الجزء الأيمن العلوي من البطن.

فقدان الشهية أو الغثيان أحيانا.

تضخم الكبد في بعض الحالات.

أسباب دهون الكبد

مخاطر دهون الكبد

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، أن إهمال علاج دهون الكبد قد يؤدي إلى:

التهاب الكبد الدهني، وهو تهيج الكبد نتيجة تراكم الدهون.

تليف الكبد، حيث تتحول أنسجة الكبد إلى نسيج ليفي غير وظيفي.

فشل الكبد، ووهو أخطر المراحل التي قد تهدد الحياة.

زيادة خطر أمراض القلب والشرايين

بسبب ارتباطها بارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.

علاج دهون الكبد

وقال استشارى الكبد، أنه لا يوجد دواء محدد للكبد الدهني في معظم الحالات، ولكن يمكن السيطرة عليه من خلال:

إنقاص الوزن تدريجيا، حيث أن فقدان من 7 إلى 10% من الوزن يحسن حالة الكبد.

اتباع نظام غذائي صحي

الإكثار من الخضروات والفواكه.

الاعتماد على الحبوب الكاملة.

تقليل السكريات والدهون الضارة.

تناول دهون صحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

ممارسة الرياضة بانتظام، على الأقل 30 دقيقة يوميا.

التحكم في الأمراض المزمنة، مثل السكري وضغط الدم والكوليسترول.

تجنب الكحول تماما.

استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية

لتجنب الأدوية التي قد تضر الكبد.

طرق الوقاية من ارتفاع نسبة دهون الكبد

وللوقاية من دهون الكبد، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

الحفاظ على وزن صحي.

تناول وجبات متوازنة غنية بالألياف.

شرب كمية كافية من الماء.

النشاط البدني المستمر.

إجراء فحوصات دورية للكبد خاصة إذا كان هناك عوامل خطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.