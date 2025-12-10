استشاري يحذر من تقديم حلوى جيلي العيون للأطفال

18 حجم الخط

الجيلي والكاندى ومشتقاتهم من الحلوى الشهيرة التى يعشقها الصغار كثيرا ويزداد الإقبال على شرائها، وهناك العديد من الأمهات تسمح لصغارها بتناولها.

وهناك أنواع عديدة من الجيلي الذى يقدم كحلوى جاهزة للأطفال تباع بالماركت، ولكن منها ماهو شديد الخطورة على الصغار ويجب منع تقديمه لهم حفاظا على صحتهم.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك تحذير شديد من الجيلي كولا وجيلي العيون وهو جيلي على شكل "مقلة عين" أو كولا أو أشكال غريبة، لأنه للاسف ليس مجرد حلوى، بل هو خليط من المواد الخطيرة.

مخاطر جيلي العيون

مخاطر جيلى العيون على صحة الأطفال

واضاف عبد الحميد، أن خطورة هذا الجيلى تكمن فى الاتى:-

أن الجيلي فى الأساس يصنع من مادة الجيلاتين وهو مستخرج من عظام وجلد الأبقار أو من الخنازير أو بديل نباتي، وليس كل الشركات تكتب مصدره الحقيقي وبالتالى يمكن أن يكون تناوله حرام لأنه يمكن أن يكون مصنع من جلود وعظام الخنازير.

هذا الجيلي فيه ألوان فاقعة

وغالبا يستخدم ألوان كيميائية خطيرة حتى يكون لونها زاهي كما نراها، وهذه المواد تسبب نشاط زائد وتشتت انتباه وحساسية واضطراب نوم وصداع مستمر.

هذا الجيلي يلصق على الضروس لفترات طويلة وبالتالى يسبب تآكل مينا الأسنان والتسوس المبكر وآلام مفاجئة بالاسنان.

قد يسبب الاختناق حيث أن شكله مستدير، وملمسه مطاطي، والطفل يبلعه مرة واحدة وبسببه حدثت حالات اختناق فعلية.

للأسف لا يتم تخزينها بشكل صحيح فمعظم الباعة يضعونه على الارفف فى الشمس لفترة طويلة ومع التعرض للشمس يفسد سريعا، كما أن العديد منها ياتى مصر بالتهريب وغير واضح عليه اى تاريخ للصلاحية.

تناوله يسبب أضرار على السلوك والتركيز لأنه يحتوى على نسبة عالية من السكريات والألوان الصناعية وهى تسبب العصيبة عند الأطفال والبكاء بدون سبب وضعف التركيز والحركة المفرطة والارهاق المفاجيء.

