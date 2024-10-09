منها العطش الشديد، أعراض مرض السكر عند الأطفال

تصدرت أعراض مرض السكر عند الأطفال محرك البحث جوجل بحثا عن أعراض مرض السكر وطرق علاجه والوقاية منه.

مرض السكر عند الأطفال

مرض السكر عند الأطفال من الأمراض المزمنة وتسبب مشاكل في قدرة الجسم على تحويل الطعام وخاصة السكريات (الكربوهيدرات) إلى وقود للجسم.

و يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم بسبب عدم علاج مرض السكر بشكل صحيح إلى حدوث مضاعفات منها إتلاف القلب والأوعية الدموية والكلى والعينين والجهاز العصبي.

أنواع مرض السكر



يوجد نوعان من مرض السكر: النوع الأول والنوع الثاني ويمكن أن يحدث كلا النوعين في أي عمر، ولكن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الأول.

مرض السكري من النوع الأول



يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من هرمون الأنسولين ويمنع هذا الجسم من القدرة على استخدام السكر، والذي يتراكم بعد ذلك في مجرى الدم. هذه السكريات التي لا يمكن للجسم استخدامها تخرج من الجسم في البول وتأخذ الماء معها.

يمكن ان يبدأ مرض السكري من النوع الأول في أي عمر، إلا أن هناك فترات ذروة في سن 5 إلى 6 سنوات ثم مرة أخرى في سن 11 إلى 13 عامًا.

مرض السكر

وتتضمن أعراض مرض السكر عند الأطفال الآتي؛

١- زيادة عدد مرات التبول لدى الطفل، وخاصة في الليل

٢- الشعور بالعطش الشديد

٣- التعب وفقدان الوزن

٤- زيادة الشهية

وكشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة القاهرة عن أهم أعراض مرض السكر عند الأطفال.

مرض السكر عند الأطفال

وأضافت أن هناك عدة أعراض يجب أن تنتبه لها الأم منها التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

أوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

أكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

كانت كشفت وزارة الصحة عن وجود أعراض يجب عند ظهورها الذهاب لطبيب أمراض الباطنة لتشخيص الإصابة بمرض السكر.

أعراض مرض السكر

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأعراض تشمل:

١- فقدان الوزن.

٢- عدم وضوح الرؤية.

٣- شدة العطش.

٤- الإجهاد.

٥- كثرة التبول.

٦- الجوع المستمر.

كشفت وزارة الصحة عن أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر منها:

١- وظائف الغدة الدرقية

٢- الدهون والكوليسترول في الدم

٣- زيارة طبيب القلب والأسنان

٤- الهيموجلوبين السكري

٥-فحص قاع العين

٦-فحص القدمين

٧- وظائف الكبد

٨- وظائف الكلى

٩- زلال البـول