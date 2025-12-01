بمشاركة اليونسكو ومركز المعلومات، الأكاديمية العربية تنظم مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية

18 حجم الخط

تستعد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فرع مصر الجديدة، لتنظيم النسخة الثالثة من فعالية "مناظرات تمكين الشباب من خلال الثقافة الإعلامية والمعلوماتية".

وتقام المناظرات يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2 و3 ديسمبر 2025 بمسرح الكلية، تحت إشراف الدكتورة هبة نايف غالب مرسى، عميد الكلية.

وتأتي هذه الفعالية بالتعاون المثمر مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة وتحالف الثقافة الإعلامية والمعلوماتية (الفصل العربي)، وبمشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

احتفالات الأسبوع العالمي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية

كما تتزامن الفعالية مع احتفالات الأسبوع العالمي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية لعام 2025 الذي تنظمه اليونسكو، مسلطة الضوء على أهمية هذه المهارات في ظل التحول الرقمي المتسارع وتزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يفرضه ذلك من تحديات مرتبطة بانتشار المعلومات المضللة وتأثير الخوارزميات في تشكيل الرأي العام.

وتهدف هذه المناظرات إلى تعزيز وعي الشباب الجامعي وطلاب المدارس بمهارات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية، وتنمية قدراتهم في التفكير النقدي والتحقق من المعلومات، وتمكينهم من الاستخدام المسؤول والآمن للمحتوى الرقمي.

وتتضمن الفعالية تنظيم أربع مناظرات رئيسية: ثلاث لطلاب الجامعة وواحدة لطلاب المدارس، وتتناول المناظرات موضوعات حيوية تتعلق بدور الحكومات والمنصّات الرقمية في إتاحة المعلومات العامة، ومخاطر التضليل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتأثير الخوارزميات على انتشار المحتوى المضلل، إضافة إلى مناقشة فرص وتحديات دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.

يشارك في الحدث نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات الإعلامية والأكاديمية، من بينهم:

الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور خوسيه مانويل بريز من برنامج UNITWIN،إلى جانب عدد من عمداء كليات الإعلام في مصر.

