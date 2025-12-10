حملة موسعة لإزالة الإشغالات بعزبة البرج في دمياط

18 حجم الخط

نفذت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج برئاسة اللواء صبري سليمان، حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة دمياط استهدفت عددا من الشوارع والمناطق التجارية داخل المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بشأن فرض الانضباط والتصدي لأي مخالفات تشوه المظهر العام.

وشملت الحملة رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرصفة والطريق العام، إضافة إلى توجيه الباعة الجائلين للالتزام بالأماكن المخصصة لهم منعًا لتعطيل الحركة.

حملة موسعة لإزالة الإشغالات بعزبة البرج

رفع التعديات وفرض الالتزام

أسفرت الحملة عن إزالة العديد من المخالفات التي كانت تمثل عائقًا أمام حركة المارة والسيارات، خاصة بمحيط المنشآت الحيوية والخدمية. كما شددت الأجهزة التنفيذية على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع، لضمان بيئة حضارية ومستوى خدمي أفضل للسكان. وشهدت الحملة متابعة دقيقة لمخالفات المحال التجارية التي تتعدى على الشارع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار التجاوزات.

حملات مستمرة لضبط الشارع العام

وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ حملات متتابعة خلال الفترة المقبلة لحماية الشارع من أي تعديات جديدة، والعمل على تحقيق سيولة مرورية وانضباط حضاري يليق بأهالي عزبة البرج وزائريها. كما رحّب عدد من المواطنين بالحملة مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو تحسين المشهد العام داخل المدينة وتخفيف الزحام بالشوارع الرئيسية، خاصة بالقرب من المستشفى والمناطق الخدمية التي تتطلب حركة سلسة لتلبية احتياجات المواطنين.

