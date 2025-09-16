بعد اتهامها بالإساءة لأحد الأشخاص، الفنانة أميرة أديب: لا أملك صفحة على Facebook

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” توضيحًا هامًا بشأن صفحة تنتحل شخصيتها على موقع “فيسبوك”، مؤكدة أنها لا تملك أي حساب على المنصة، ولم تنشر صورة بها إساءة إلى واحد من جمهورها.

وقالت أميرة: "الصفحة دي مش صفحتي وأنا ماعنديش صفحة على الـ Facebook.. أنا آسفة جدا للولد الجميل اللي اتصور معايا.. أنا مستحيل أكتب حاجة زي دي، مش أخلاقي ومش أصولي، وبأبقى ممتنة جدا لأي حد بييجي يقول لي كلمة حلوة أو يتصور معايا"، وتابعت: “أرجوكم لو فيه حد يقدر يساعد إن الصفحة دي تتشال هكون شاكرة جدا⁩”.

تعرض أميرة أديب للتنمر

وكانت الفنانة الشابة أميرة أديب، قد كشفت عن تعرضها للتنمر والرفض في عدد من الأدوار بسبب شكل أنفها.

وقالت في تصريحات لبرنامج "الراديو بيضحك ليه": "أنا الناس بتتنمر عليا علشان مناخيري، وفيه أدوار كتير مجتليش بسبب الموضوع ده، وكانوا بيقولولي مناخيرك كبيرة.. أنا مش عايزة أبدا أخلي فيه شكل جمالي معين هو اللي يحركني، أو يحرك بنات، وفي شغلي أنا عايزة أحط كل شيء طبيعي في أي حاجة بعملها، سواء حجم شكل أو طول عشان أنا تعرضت لـ ده”.

وأضافت "أميرة" خلال اللقاء: ”فيه شغل وقف لي علشان مناخيري واتقالت لي من مخرجين.. وكان عندي حلين؛ يا أروح أعمل فيلر وأكبَّر شفايفي أو أخلي الناس تتنمر عليا شوية، واسمع كلمتين وحشين، بس أخلي بنت شبهي تحس أن إيه ده عادي تمام".

وتابعت: “مع أن التعليقات ساعات بتضايقني بس بقول لنفسي ربنا مش بيعمل حاجة غلط، وده مش معناه أن لو بنت بتعمل فيلر دي حاجة وحشة.. المهم تبقى سعيدة وممكن في يوم من الأيام أضعف واعمل.. المهم أن الواحد يعمل اللي يرضيه”.

