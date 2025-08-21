الخميس 21 أغسطس 2025
محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة لمناقشة الملفات الطبية

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الخميس، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وذلك في إطار زيارة الأخير للمحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، إلى جانب الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة بدمياط.

مناقشة المنظومة الصحية وخطط التطوير


شهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي والمنظومة الطبية في دمياط، بهدف ضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين بمختلف المناطق. وتطرق الاجتماع إلى آليات التخلص الآمن من النفايات الطبية وفق الاشتراطات والمعايير البيئية، إلى جانب استعراض أبرز القضايا المطروحة على الساحة حاليًا، ومنها دخول دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم اعتماده من وحدات الرعاية الأولية من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR". 

كما شملت المناقشات الموقف التنفيذي لمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة، وكذلك مستشفى فارسكور المركزي.

تأكيد على أولوية ملف الصحة

أكد محافظ دمياط خلال اللقاء على أن ملف الصحة يمثل أحد أهم أولويات المحافظة نظرًا لارتباطه المباشر بالمواطنين، مشيرًا إلى تشكيل مجلس إقليمي للصحة يضم جميع ممثلي القطاع لضمان تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية.

تعاون مثمر مع وزارة الصحة


وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على التعاون والتواصل المستمر مع وزارة الصحة لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المقررة، مؤكدا أن دمياط تمتلك مقومات وإمكانيات متميزة ساعدت على بناء منظومة طبية منضبطة تقدم خدمات متطورة وفعّالة للمواطنين.

