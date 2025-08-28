انطلاق مبادرة "يوم في حب النيل" بدمياط للتوعية بأهمية ترشيد وحماية المياه

شهدت مدينة عزبة البرج فعاليات توعوية مميزة تحت عنوان "يوم في حب النيل"، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وذلك في إطار جهود محافظة دمياط لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

حضور واسع وتعاون مؤسسي

جاءت الفعالية بتنظيم وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة شيرين عكاشة مدير وحدة السكان، وعبدالخالق فرج رئيس الوحدة المحلية لعزبة البرج، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والجهات المشاركة.

أنشطة للأطفال وغرس الوعي منذ الصغر

انطلقت الفعاليات بورشة تلوين للأطفال حول أهمية المياه، مع رسم قطرة ماء على وجوههم كرمز للحياة. كما تضمنت الأنشطة لعبة "السلم والثعبان" التي جسدت أهمية ترشيد الاستهلاك، حيث عكست أن إهدار المياه أو تلويثها يؤدي إلى خسائر تعيد الإنسان خطوات للوراء.

فعاليات توعوية مميزة تحت عنوان "يوم في حب النيل" بدمياط

ندوات وتدريبات عملية للسيدات

وشهد اليوم ندوة توعوية موجهة للسيدات والفتيات حول ترشيد استهلاك المياه وأضرار التلوث على الصحة والبيئة، مع التعريف بالخط الساخن لشركة المياه (01013019333) لتلقي الشكاوى. كما أقيمت ورشة تدريبية عملية لتعليم أساسيات السباكة المنزلية، بما يتيح لهن التعامل مع الأعطال البسيطة والحد من إهدار المياه.

جولة نيلية ورسائل للصيادين

واختتمت الفعالية بجولة نيلية حمل خلالها المشاركون لافتات توعية موجهة للصيادين، تحثهم على الحفاظ على نظافة النهر وعدم إلقاء المخلفات في مياهه. كما شارك عمال الوحدة المحلية في تنظيف مجرى النيل من المخلفات والبلاستيك، دعمًا لرسالة اليوم التي أكدت أن حماية النيل مسؤولية مشتركة بين الجميع.

