عزبة البرج في دمياط تستضيف مبادرة أنت أقوى من المخدرات

مبادرة أنت أقوى
مبادرة أنت أقوى من المخدرات

شهدت مدينة عزبة البرج تنفيذ مبادرة توعوية بعنوان "الاستثمار في الوقاية – أنت أقوى من المخدرات". وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة الإدمان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2024، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ،

 

تعاون محلي ومشاركة فعالة

نُفذت المبادرة من خلال وحدة السكان بالوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط. وحضر فعالياتها الأستاذ عبد الخالق فرج رئيس مدينة عزبة البرج، والأستاذ أيمن الأفندي المنسق العام للبرامج الوقائية بالصندوق، إلى جانب فريق العمل والأستاذة إيناس إلياس منسق وحدة السكان بالمدينة.

التوعية بمخاطر التدخين والإدمان

ركزت المبادرة على رفع الوعي المجتمعي بخطورة التدخين والإدمان، مع تسليط الضوء على الطرق السليمة لحماية الأبناء من الوقوع في فخ المخدرات. كما تم حث المواطنين على الاستفادة من الخط الساخن 16023 التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والذي يتيح خدمات العلاج بالمجان وفي سرية تامة من خلال مركز العزيمة بدمياط.

