سكرتير محافظة دمياط يترأس لجنة تسكين الوحدات الأولى بالرعاية بعزبة البرج

ترأس اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، اجتماع لجنة التسكين الخاصة بالوحدات السكنية بمدينة عزبة البرج، وذلك لمتابعة الإجراءات الخاصة بتسكين الحالات المستحقة وذلك في ضوء تعليمات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والرامية إلى توفير سكن بديل آمن ومناسب للأسر الأولى بالرعاية.

فحص الملفات وتطبيق المعايير

ناقشت اللجنة ملفات المتقدمين، حيث جرت مراجعة دقيقة لكافة المستندات المقدمة لضمان أن تصل الوحدات إلى مستحقيها الحقيقيين، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تم التأكيد على أن عملية التسكين تسير في إطار من الشفافية والعدالة الاجتماعية.

توفير حياة كريمة للأسر المستحقة

أكد اللواء الوصيف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات المحافظ، مشيرًا إلى أن توفير الوحدات السكنية يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

كما شدد على استمرار المحافظة في متابعة هذه الملفات بشكل دوري لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.