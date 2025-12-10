الأربعاء 10 ديسمبر 2025
صادرات مصر من الفاكهة والخضراوات تتفوق، خبير يكشف حقيقة تقدم إسرائيل زراعيًا على أم الدنيا

مصر الأكثر تقدمًا
مصر الأكثر تقدمًا في الزراعة من إسرائيل، فيتو
تقدم مصر في الزراعة، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مصر متفوقة زراعيًا عن إسرائيل، عكس ما يزعم البعض أن الزراعة في إسرائيل أكثر تقدمًا عن الزراعة في مصر، مؤكدًا أن تصدير مصر لمنتجاتها الزراعية من الخضراوات والفاكهة يفوق إسرائيل.

مصر مدرسة زراعة محترمة ومتقدمة

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن مصر مدرسة زراعة محترمة ومتقدمة ولدينا خبراء يناظرون أمثالهم في كل الدول، وطالب بفتح أبواب وزارة الزراعة للخبراء وأصحاب الرؤية من المتخصصين المصريين في الزراعة، وسيكون لهم شهرة عالمية.  

الزراعة في مصر الأكثر تقدمًا، فيتو
وقال الدكتور نادر نور الدين: إنه تعمد إظهار أن مصر تصدر كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة الطازجة والمحفوظة أكثر من إسرائيل، مضيفًا: "حتى أدحض فكر من يعتقدون أن إسرائيل أكثر تقدمًا في الزراعة من مصر، ويقسون على بلدهم جدًا وربما غيره ووطنية".

وأوضح الدكتور نادر نور الدين أن مصر مدرسة في الزراعة، فقال: "ولكن في الحقيقة مصر مدرسة زراعة محترمة ومتقدمة، ولدينا خبراء يناظرون أمثالهم في كل الدول"

افتحوا الباب لخبراء الزراعة المصريين

وطالب الخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين بفتح أبواب الزراعة لـلمتخصصين المصريين، فقال: "فقط أفتحوا الباب وأجعلوا وزارة الزراعة للخبراء وأصحاب الرؤي الفخورون بتخصصهم وبوزارتهم، وسنسطر شهرة عالمية"

وأكد الدكتور نادر نور الدين: "وقد رأيت في إيطاليا كيف أنهم فخورون بالفنيين والخبراء المصريين العاملين هناك"

افتحوا الباب لخبراء الزراعة المصريين، فيتو
وعما يشاع عن تطور الكيان في الزراعة، قال الدكتور نادر نور الدين: "إسرائيل تأخذ رعاية وتطوير الزراعة من الأمم المتحدة لبعض البلدان الإفريقية والآسيوية، فقط بسبب الرعاية والرغبة والنفوذ الأمريكي داخل المنظمة الدولية".

وأما شائعة تقدم إسرائيل في زراعة الصحاري، فقال الدكتور نادر نور الدين: "في  رى الصحارى وليست زراعة الصحارى، وتبين أضرار كل الطرق التي اقترحوها".

وتابع: "نحن نزرع الصحارى منذ عهد الملك في الجبل الأصفر ودهشور، وكنا نرويها بمياه الصرف المعالجة قبلهم بسنين طويلة، وهم تبنوا موضوع الرى بالتنقيط، الذي تراجع عالميا بسبب أضراره بالتربة".

الري بالتنقيط يضر التربة الزراعية

وعن تقدم الكيان في التكنولوجيا الوراثية، قال الدكتور نادر نور الدين: " كل الأغذية والحاصلات المحورة وراثيا ممنوعة في أوروبا".

الري بالتنقيط يضر التربة، فيتو
وكشف الدكتور نادر نور الدين عن تراجع كل دول العالم عن "الرى بالتنقيط، بسبب أضرارة الفادحة على التربة"، قائلًا: "نحافظ على المياه نعم، ولكن نحافظ أيضًا على الأرض الزراعية التي تطعمنا، ولو طبقناها في أراضي الدلتا، كما يعتقد البعض بغير علم، لفقدنا أراضينا إلي الأبد ولاستخدمنا مياه لغسيل ما تسببه من أملاح أكثر مما وفرته من المياه".

وزير الزراعة: أطلقنا مشروعا طموحا لميكنة الأراضي الزراعية خلال الموسم الشتوي

مديرية الزراعة بالوادي الجديد تنتهي من أعمال حصر النخيل

