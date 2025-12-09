برزي: صادرات مصر الزراعية وصلت 67 مليار دولار خلال الفترة من 2015 لـ 2024

18 حجم الخط

أكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاعي الغذاء والحاصلات الزراعية في مصر حققتا طفرة تصديرية قياسية خلال العقد الماضي

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات من القطاعين بلغ نحو 67 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2024.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" والسادسة لمعرض "باك بروسيس"، واصفًا الحدث بأنه أصبح "محطة رئيسية على خريطة المعارض الإقليمية" في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

واستعرض الرئيس الشرفي لمعرض "فود أفريكا" للصناعات الغذائية و"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف، أرقام النمو التي تعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا والتوسع في الأسواق، والتي تزامنت مع عقد دورات المعرض

واوضح انه خلال عشر سنوات سجلت الصادرات الغذائية نحو 38 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الحاصلات الزراعية نحو 29 مليار دولار، ليبلغ الإجمالي نحو 67 مليار دولار خلال عشر سنوات فقط.

ولفت برزي إلى أن الصادرات حققت حوالي 27 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2024 (16 مليار دولار للصناعات الغذائية و12 مليار دولار للحاصلات الزراعية)، ما يمثل نحو 40% مما تم تحقيقه في السنوات العشر الماضية، قال ان قطاعا الغذاء والزراعة يمثل ما يقرب من 23% إلى 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.

وأشار الرئيس الشرفي للمعرض إلى التطور الهائل في حجم المعرض منذ انطلاقته، حيث تحول من مجرد حدث إلى "منصة محورية وجسر حقيقي" لربط المنتجات المصرية بالأسواق الدولية، موضحا انه بدأ المعرض بـ 240 عارضًا من 19 دولة على مساحة 10,000 متر مربع.

وقال إنه يضم اليوم أكثر من 1200 عارض من 45 دولة على مساحة تجاوزت 50,000 متر مربع، مضيفا أن المعرض لم يعد حدثًا رسميًا فحسب، بل "مؤشر حقيقي لمدى تطور صناعاتنا".

ونوه إلى قصص نجاح لشركات بدأت صغيرة وتوسعت في التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مؤكدًا أن هذا التطور جاء نتاجًا للعمل المشترك بين منظمي المعرض والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد التزام المنظمين بتطوير الحدث ليبقى محركًا رئيسيًا لدعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري.

من جانبه أكد وولفرام دينر، رئيس هيئة معارض دوسلدورف (Messe Düsseldorf)، أن معرضي "فود أفريكا" للصناعات الغذائية "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف أصبحا منصة "جوهرية للغاية" للقطاع، ليس فقط في مصر ولكن لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها وما وراءها.



وأشار دينر الي النجاح الكبير الذي حققته الشراكات الاستراتيجية والمستوى العالمي لمنشآت المعارض الجديدة في القاهرة.

وأشاد رئيس هيئة معارض دوسلدورف بالتطور الكبير الذي شهده المعرض منذ انطلاقته، مشيرًا إلى أنه يمثل الآن "حدثًا رائدًا" على خريطة المعارض التجارية في مصر، و"منصة" للمشاركين من المنطقة بأكملها.

ووجه دينر تحية خاصة وتهنئة للحكومة المصرية على مرافق المعارض التي وُصفت بأنها ذات "معيار عالمي" (World-Standard Exhibition Facilities) في القاهرة الجديدة.

وأضاف: "هذا النمو الملحوظ [الذي يشمل مشاركة أكثر من 1200 عارض من 45 دولة، هو نتاج للتعاون الممتاز" مع مختلف الوزارات والغرف والمجالس وشركاء الصناعة".

وأكد دينر على الثقة المتبادلة في القدرات التنظيمية والاحترافية، معتبرًا أن هذه الثقة تمثل "أساسًا قويًا" لنمو وازدهار الحدثين في السنوات المقبلة، مثمنا دور الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في هذا النجاح.

