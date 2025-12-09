وزير الزراعة: أطلقنا مشروعا طموحا لميكنة الأراضي الزراعية خلال الموسم الشتوي

18 حجم الخط

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تنفذ خطة موسعة لميكنة الزراعة خلال الموسم الشتوي، مؤكدًا أن المعدات الزراعية التي كانت متوقفة جرى تأهيلها وطرحها للاستخدام من قبل صغار المزارعين والجمعيات الزراعية.

وأضاف الوزير في تصريحات له، أن الميكنة سترفع الإنتاجية وتقلل الهدر في المياه والأسمدة، وتسهل على الفلاحين عمليات الزراعة، خاصة في موسم القمح.

وأوضح فاروق أن الوزارة وفرت المعدات بأسعار مدعمة تصل إلى نصف سعر السوق، مع إمكانية تقسيطها لتسهيل امتلاك الفلاحين لها، مشيرًا إلى أن المشاركة الجماعية في استخدام المعدات تحت إشراف فرق متخصصة ستضمن استفادة كاملة لكل الفلاحين.

وأشار الوزير إلى أن ميكنة الزراعة ليست مجرد آلات، بل جزء من منظومة متكاملة تشمل الإرشاد الزراعي وتحسين طرق الزراعة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بهدف تحقيق إنتاجية مستدامة وتطوير القطاع الزراعي بشكل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.