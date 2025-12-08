مديرية الزراعة بالوادي الجديد تنتهي من أعمال حصر النخيل

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن الانتهاء من حصر أشجار النخيل على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

أعداد النخيل بالوادي الجديد



أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، حصر النخيل على مستوى الزمام الزراعي بالمحافظة بواقع 4 مليون و656 ألف و377 شجرة نخيل منزرعة على مساحة 6122 فدان.



أضاف المرسي، أن الحصر كشف عن 86415 نخلة من الذكور، 4569962 نخلة من الإناث المثمرة تنوعت أشجار النخيل في 23 صنفا من أشجار النخيل أشهرها " الصعيدي السيوي" المميز لزراعات المحافظة بينما تضمنت زراعات النخيل 22 صنفا أخرى.

مقاومة ومكافحة سوسة النخيل الحمراء



ولفت وكيل زراعة الوادي الجديد، إلى ان المديرية تتابع خلال هذه الفترة عقب انتهاء موسم الحصاد في أكتوبر الماضي أعمال مقاومة ومكافحة سوسة النخيل الحمراء في ظل أن هذه الفترة هي فترة تقليم ونظافة النخيل وهي فترة تساعد على انتشار الإصابة مع تكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين عن طرق المكافحة وتوفير كافة مستلزمات المكافحة.

يذكر أن مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت خلال الأسبوع الجاري، إشهار 4 جمعيات تعاونية زراعية جديدة داخل مركزين إداريين، في خطوة تستهدف دعم المزارعين وتخفيف أعباء الحصول على مستلزمات الإنتاج، وتطوير آليات صرف الأسمدة وفق منظومة كارت الفلاح التي تتوسع الدولة في تطبيقها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

إشهار 4 جمعيات تعاونية جديدة بالوادي الجديد

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم إشهار 4 جمعيات تعاونية جديدة لخدمة المزارعين وتسهيل صرف الأسمدة طبقًا لمنظومة كارت الفلاح، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المرتبطة بالدعم الفني والإرشادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.