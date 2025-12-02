بعد تخفيض حصة صرف الأسمدة، خبير غذاء يوجه رسالة لرئيس الوزراء ويكشف تحايل إحدى الوزارات

18 حجم الخط

حصة صرف الأسمدة، وجه الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي في الغذاء والحبوب، رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن متابعة منظومة توزيع الأسمدة، والتي يتابعها رئيس الوزراء، بعد أن انخفض توزيع الأسمدة من 5 "شكارات" إلى "شكارتين"، وأن رعاية الحكومة للفقراء فرض وليس مجاملة.

رسالة لرئيس الوزراء بشأن تخفيض حصة صرف الأسمدة

كما كشف الدكتور نادر نور الدين عما وصفه بـ"عدم الشفافية"، والذي ظهر في إعلان إحدى الوزارات عن حجم الصادرات بالطن، الذي وصفه بأنه تحايل يفقد الوزارة مصداقيتها، مؤكدًا أن ما يفهمه المواطن هو أن صادرات هذه الوزارة ارتفعت من ٣ مليارات دولار، مثلًا، في العام الماضي، لتصل إلى ٤ مليارات دولار، ومنها نفهم أن هناك تحسنا في الاقتصاد والعائد على الدولة والمواطن.

وقال الدكتور نادر نور الدين في الرسالة التي وجهها لرئيس الوزراء بشأن منظومة توزيع الأسمدة على المزارعين: "على شريط الأخبار: رئيس الوزراء يعلن متابعة منظومة توزيع الأسمدة بنفسه، بعدما لمس معاناة المزارعين المستمرة، وأنهم في الموسم الصيفي المنتهي صرفوا شيكارتين فقط بدلًا من خمسة".

وتابع الدكتور نادر نور الدين: "وخرج عليهم من يقول أحمدوا ربنا، لأن الحكومة بتصرف لكم أسمدة مدعمة، علمًا بأن الأسمدة الحكومية تصرف لمزارعى المحاصيل الاستراتيجية فقط ومنها القمح وقصب وبنجر السكر والذرة، ووصل إليهم تسريبات هذا الموسم الشتوى بأنهم سيصرفون ثلاثة شكائر فقط بدلًا من خمسة في السابق، وأنهم سيصرفون شكارتين فقط في نوفمبر وديسمبر والباقي حين ميسرة".

معاناة المزارعين مع صرف الأسمدة

وعن معاناة المزارعين، قال الدكتور نادر نور الدين: "قد عانوا في الموسم السابق من عدم صرف باقي حصة الأسمدة وهذا يبعد المزارعين والفلاحين عن الدولة ويشعرهم بعدم الرعاية وهم أصحاب الأمن الغذائي.. الفلاحون يستحقون المزيد من الاهتمام".

وقال الدكتور نادر نور الدين في رسالته لرئيس الوزراء: "وشكرًا لرئيس الوزراء أنه استشعر غضب المزارعين".

وتابع نادر نور الدين: "القاعدة الأممية للفاو تقول: إذا وضع الفلاح نصف كمية الأسمدة فقط ينقص المحصول ٣٠٪، وان عدم إضافته للأسمدة نهائيًا سواءً لعدم توافرها أو لارتفاع أسعارها، يخفض المحصول ٥٠٪ وهذا سيعود بالضرر على الدولة قبل الفلاح، لأن وارداتها من السلع الاستراتيجية ستزيد بنسبة ٣٠-٥٠٪، بالإضافة إلى خسائر المزارعين وعزوفهم عن الزراعة، ثم انخفاض نسبة الرضاء العام عن الأداء".

وطالب الدكتور نادر نور الدين برعاية الفقراء، فقال: "رعاية الفلاح أفقر الفقراء أولا ورعاية الحكومة لهم فرض وليس مجاملة".

عدم شفافية وتحايل إحدى الوزارات مع حجم الصادرات

كما كشف الدكتور نادر نور الدين عن "عدم شفافية"، من خلال "الإعلان في إحدى الوزارات عن حجم الصادرات بالطن، الذي وصفه هو عدم شفافية وتحايل، مؤكدًا أن "هذا الأمر لا يفهمة المواطن ولا يخاطبه ولا يلزمه! فماذا يفرق مع المواطن أن العام الماضي صدرنا ٨ ملايين طن، وهذا العام ارتفعت الي ٨.٥ مليون طن؟! الوزير ورجالته خسروا المواطن الذي شعر بالتحايل"

وأوضح الدكتور نادر نور الدين "مايفهمه المواطن هو أن صادرات هذه الوزارة كانت ٣ مليارات دولار مثلًا في العام الماضي، وزادت هذا العام إلي ٤ مليار دولار ومنها نفهم أن هناك تحسن في الاقتصاد والعائد على الدولة والمواطن، لأنه من الممكن أن تكون لأسباب عديدة صادرات هذا العام أكبر حجمًا، ولكن عائدها المادى أقل ويكون هذا إهدار للموارد ويكون المواطن أولى بهذه السلع!"

وتابع الدكتور نادر نور الدين: "أن الوزير لايعلم أصلًا حجم الصادرات، لأن الوزارة لاتصدر أي سلعة وإنما القطاع الخاص هو الذي يصدر، وبالتالي فالبيان الصحيح للصادرات ينبغى أن يصدر من الرقابة على الصادرات والواردات فهى فقط التي تعلم ماخرج من المواني المصرية والمطارات"

وطالب الدكتور نادر نور الدين بالشفافية من الوزارت مع المواطنين عن الإعلان عن معلومات خاصة بالسلع وصادراتها فقال: "قليل من الشفافية والمصارحة وخاطبونا بالعائد المادي"

