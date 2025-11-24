الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظات

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة عن الأمن السيبراني وأمن المعلومات بكلية الطفولة

ندوة عن الأمن السيبراني
ندوة عن الأمن السيبراني وأمن المعلومات بكلية الطفولة
18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، تحت عنوان "الأمن السيبرانى وأمن المعلومات"، ضمن محور الأمن القومى لاستراتيجية قطاع الإعلام الداخلى، استهدفت الندوة توعية الطالبات بخطورة الاستخدام السيئ للتكنولوجيا، وكيفية مواجهة الجرائم الإلكترونية والتعريف بمفهوم الأمن السيبرانى.

تعريف الأمن السيبراني

وقد عرف الدكتور مصطفى ثابت الأستاذ بكلية الحاسبات، مستشار وزير الاتصالات للدعم المؤسسى، مفهوم الأمن السيبرانى بأنه ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات الرقمية الضارة. 

وأشار إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى سرقة المعلومات الحساسة، أو تغييرها، أو إتلافها، أو تعطيل العمليات، لافتا إلى أن الأمن السيبراني يعتمد على مجموعة من التقنيات والعمليات والسياسات لحماية الأجهزة والشبكات وتطبيقات البرامج.

مسئولية الأفراد والدولة

ولفت إلى أن الأمن السيبرانى جزء منه مسئول عنه الدولة من خلال تأمين أجهزتها وسيبراتها بشكل محكم، وهذا ما تقوم به الدولة المصرية بصورة فعالة، وجزء آخر للأمن السيبرانى على المستوى الشخصى، وكيفية تأمين الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى، أو على الأجهزة الإلكترونية بشكل يضمن عدم الاختراق.

 

وأوضح أن الأمن السيبرانى، جزء من الأمن القومى، وهو حماية الأفراد والمؤسسات، ويساهم في حماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة، والملكية الفكرية للمؤسسات وتأمين البنية التحتية وحماية الأنظمة  الحيوية مثل شبكات الطاقة والاتصالات وأنظمة النقل.

أهمية مهارات الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أنه مع تزايد الجرائم الإلكترونية مثل سرقة البيانات والتصيد الاحتيالي؛ لجأت المنظمات إلى عدة وسائل لمكافحة تلك التهديدات، وحماية  الشبكات من الهجمات الإلكترونية

 وأكد  أن معظم الوظائف تتطلب المهارات الحديثة فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأكد  على ضرورة التفرقة بين ما هو حقيقى وما هو مزيف من خلال المعرفة والبحث.

تحديات جديدة بعد التحول الرقمي

وقال الدكتور محمد بخيت عميد الكلية: إنه مع التحول الرقمى أصبح هناك تحديات يجب أن نتعامل معها بحذر لمواجهة التهديدات الإلكترونية، وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة 

وقالت حنان حمدى مدير البرامج بمجمع إعلام الفيوم: إنه لابد من رفع الوعى لدى الشباب بالقضايا المعاصرة خاصة فى ظل التحول التكنولوجى والرقمى وتدفق وتداول المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية لما يستوجب الحذر التام، مع انتشار الجرائم الإلكترونية ومحاولات الاختراق سواء للحسابات الشخصية أو للمؤسسات، وقد أصبح الأمن السيبرانى جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى.

دور قطاع الإعلام في تثقيف المواطن

وقال مدير مجمع إعلام الفيوم  محمد هاشم: إن قطاع الإعلام الداخلى له دور فاعل فى تثقيف المواطن وبناء جسور الثقة بين المواطن والدولة، وعرض الحقائق والإنجازات القومية، توصيل الرسالة الإعلامية حول توجه الدولة تجاه القضايا المختلفة من خلال اللقاءات الإعلامية المباشرة، ودعا الشباب إلى ضرورة الوعى الحقيقى، وأكد على دور طالبات الكلية فى تنشئة الأجيال الجديدة، مشيرا لضرورة الوعى وأهميته لخلق جيل واعٍ ووطن قوى.

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان المرأة وريادة الأعمال

مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعويا حول اسباب العنف الأسري

وقد أوصت الندوة بضرورة اكتساب مهارات الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعي، والبحث عن طرق التدريب والاستفادة منها، سواء داخل الجامعة أو المؤسسات التدريبية التى ترعاها الدولة، والقيادة السياسية لرفع الوعى الرقمى لدى الشباب

