رياضة

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على ريال مدريد 1/2 في الشوط الأول

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا، تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي ععلى مضيفه ريال مدريد الإسباني، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لببطولة دوري أبطال أوروبا.

احتسب الحكم ركلة جزاء لنادي ريال مدريد في الدقيقة الثالثة بعد عرقلة لفينيسيوس جونيور من المدافع ماتيوس نونيز، إلا أن الحكم ألغى ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو بعد مراجعة تقنية الفيديو/ ليتم احتسابها ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 27، تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق رودريجو بعد هجمة منظمة أنهاها جود بيلينجهام بتمريرة بينية تجاه رودريجو سيلفا المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 35، تعادل مانشستر سيتي عن طريق نيكو أوريلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها يوشكو جفارديول برأسية قوية تصدى لها الحارس بشكل سئ لترتد وتجد متابعة من نيكو أوريلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 43، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد عرقلة لإيرلينج هالاند داخل منطقة الجزاء، تصدى لها هالاند ونفذها بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

 

تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي

وشهد تشكيل ريال مدريد، الدفع بجونزالو جارسيا في خط الهجوم، على حساب كيليان مبابي، الذي يجلس على مقاعد البدلاء، في ظل عدم اكتمال جاهزيته عقب تعرضه للإصابة أمام سيلتا فيجو، كما دفع تشابي ألونسو بلاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، على حساب التركي أردا جولر.

أما مانشستر سيتي، فيخوض المباراة بالقوة الضاربة، بقيادة النرويجي إيرلينج هالاند، والإنجليزي فيل فودين، بينما يجلس المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

 

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 

جاء تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا 

خط الدفاع: كاريراس - روديجر - تشواميني - فالفيردي 

خط الوسط: أسينسيو - بيلنيجهام - سيبايوس 

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس – جارسيا.

 

تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيما ضم تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كلا من

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما 

خط الدفاع: أوريلي - جفارديول - دياز - نونيز 

خط الوسط: جونزاليس - برناردو - فودين 

خط الهجوم: شرقي - دوكو - هالاند.

