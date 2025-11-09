مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان المرأة وريادة الأعمال

18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة بعنوان "المرأة وريادة الأعمال" اليوم الأحد، تناولت أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ودورها فى التنمية الاقتصادية والتعريف بمفهوم ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروعات صغيرة وطرق الحصول على التمويل اللازم.

خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وقالت مي مصطفي من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن الجهاز يقدم للشباب برامج تدريبية مختلفة على كيفية تحويل فكرة إلى مشروع وكيفية إقامة وإدارة المشروع ودراسة السوق ودراسات الجدوى، واستخراج الأوراق والتراخيص (البطاقة الضريبية - السجل التجارى _ الترخيص) وأشارت إلى أن الجهاز يساهم أيضا فى تسويق منتجات بعض المشروعات الرائدة والمتميزة من خلال المعارض المختلفة.

أهمية برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة

وقالت هايدى سمير عضو المجلس القومي للمرأة، إن برنامج التمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال للمرأة يعتبر من أهم البرامج التى تعمل عليها الدولة والقيادة السياسية تعمل على تحسين وضع المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا وتذليل كافة العقبات التى تحول دون تحقيق هذا التوجه انطلاقا من تقدير دور المرأة الفاعل فى المجتمع وفى نهضته وتقدمه، وتدريب السيدات على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة والتثقيف المالي، وكيفية عمل دراسة جدوى وكيفية اختيار المشروع المناسب للسيدات بالقرى كل هذا يأتى ضمن برنامج التمكين الاقتصادى الذى تقوم به معظم مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتعريف السيدات بخدمات الإقراض متناهي الصغر الميسر؛ لإنشاء أو تطوير أنشطتهن الاقتصادية المدرة للدخل لتوجيه المرأة لتحسين دخلها والاستفادة من برامج التمكين الاقتصادى مشددة على ضرورة الوعى والعمل على توعية المرأة فى أقصى القرى والنجوع واستعرضت نماذج ناحجة لسيدات فى أقصى القرى قامت بمشروعات متميزة ومبتكرة ساهمت فى احداث تنمية للبيئة المحيطة كما ناقشت المعوقات التى تواجه المرأة فى مجال ريادة الأعمال وكيفية العمل على حلها.

وقد أوصت الندوة بضرورة العمل على إقامة معرض دائم بمحافظة الفيوم لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومشروعات المرأة الحرفية والتراثية.

